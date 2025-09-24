Yerapetritis: Gazze medya için en ölümcül çatışma alanı

BM Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen etkinlikte konuştu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Gazze'de görev yapan gazetecilerin maruz kaldığı tehlikelere dikkat çekti.

Yerapetritis, etkinlikte yaptığı açıklamada: "Gazze, son yıllarda medya çalışanları için en ölümcül çatışma alanına dönüştü."

Yunan bakan, Ekim 2023'ten bu yana 200'den fazla gazetecinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Yerapetritis ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin 2222 (2015) numaralı kararına atıfta bulunarak, gazetecilere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yerapetritis'in sözleri şöyle devam etti: "Gazetecilere yönelik saldırılar kabul edilemez ve tüm savaşan taraflar, içlerinde basın mensuplarının da bulunduğu tüm sivillerin korunması için sorumluluklarını yerine getirmelidir. Gazetecilerin sivil olduğunu ve uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde korunması gerektiğini unutmamalıyız."