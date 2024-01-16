Yerel seçimlerde adaylık başvuru süreci detayları belirlendi

YSK, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday listelerinin nasıl verileceğine dair kararını Resmi Gazete'de ilan etti.

Yerel seçimlerde adaylık başvuru süreci detayları belirlendi
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YSK kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre, 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday listeleri 20 Şubat Salı günü saat 17.00’ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına teslim edilecek. 

Kararda; siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri için aday listelerini ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerdeki siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına vermesi gerektiği belirtildi.

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Bağımsız adaylar, seçilme yeterliliklerini gösteren belgeleri ve en yüksek devlet memuru maaşının brütünü mal sandığına yatırdıklarına dair makbuzları dilekçelerine ekleyip 20 Şubat saat 17.00’ye kadar ilgili il veya ilçe seçim kurullarına müracaat etmek zorunda. Ayrıca, bağımsız adaylar adaylıktan çekilmeleri durumunda emanet olarak verdikleri paraları geri alamayacak.

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