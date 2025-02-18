Yerli Havacılık Teknolojisiyle 2,5 Milyon Avro Tasarruf Sağlandı

Yerli Havacılık Teknolojisi ile Tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava trafik kontrol sisteminin dijitalleşmesiyle sağlanan tasarrufları duyurdu. Bakan Uraloğlu, EFS/DCL Sistemi sayesinde 2022 yılından bu yana toplamda 2,5 milyon avro tasarruf elde edildiğini ifade etti.

Dijital Hava Trafik Kontrolü

Yerli ve milli teknoloji ile geliştirilen EFS/DCL Sistemi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirildi. Uraloğlu, bahsi geçen sistemin hava trafik kontrol hizmetlerinde önemli kolaylıklar sağladığını belirtti.

Operasyonel Verimlilik Arttı

EFS/DCL Sistemi, hava trafik kontrolörlerinin uçuşları elektronik ortamda yönetmesini mümkün kılıyor. Bu sayede kağıt striplerin kullanılmasının yanı sıra, hata payı azalarak süreçlerin hızlandığını ve uçuşların daha emniyetli hale geldiğini belirten Uraloğlu, sistemin sektörler arası veri transferine de olanak sağladığını söyledi.

Dijital İletişimle Güvenli Uçuşlar

Uraloğlu, sistemin DCL fonksiyonuyla pilotlar ile kule arasındaki telsiz trafiğini azaltarak iletişimi daha hızlı ve güvenli hale getirdiğini vurguladı. Sistemin, gerekli teknik altyapıya sahip uçaklara dijital ortamda müsaade alabilme olanağı sunduğunu kaydeden Uraloğlu, telsiz kullanımının azalmasıyla iletişim hatalarının önüne geçildiğinin altını çizdi.

29 Havalimanında Uygulama

EFS/DCL Sistemi, 2022'den itibaren 29 havalimanında aktif olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle Antalya, Milas Bodrum, Muğla Dalaman, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes gibi yoğun trafikli havalimanlarında büyük kolaylık sağlandığı belirtiliyor.

Bakan Uraloğlu, EFS/DCL Sistemi'nin yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası havacılık sektöründe de rekabet edebilir bir seviyeye ulaştığını vurgulayarak, önümüzdeki dönemde sistemin farklı ülkelere ihraç edilmesiyle ekonomik kazançların elde edilmesinin hedeflendiğini belirtti.