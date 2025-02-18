Yerli Havacılık Teknolojisiyle 2,5 Milyon Avro Tasarruf Sağlandı

Yerli havacılık teknolojisi ile geliştirilen EFS/DCL Sistemi, 2022'den bu yana 2,5 milyon avro tasarruf sağladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:14
Yerli Havacılık Teknolojisiyle 2,5 Milyon Avro Tasarruf Sağlandı

Yerli Havacılık Teknolojisi ile Tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava trafik kontrol sisteminin dijitalleşmesiyle sağlanan tasarrufları duyurdu. Bakan Uraloğlu, EFS/DCL Sistemi sayesinde 2022 yılından bu yana toplamda 2,5 milyon avro tasarruf elde edildiğini ifade etti.

Dijital Hava Trafik Kontrolü

Yerli ve milli teknoloji ile geliştirilen EFS/DCL Sistemi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirildi. Uraloğlu, bahsi geçen sistemin hava trafik kontrol hizmetlerinde önemli kolaylıklar sağladığını belirtti.

Operasyonel Verimlilik Arttı

EFS/DCL Sistemi, hava trafik kontrolörlerinin uçuşları elektronik ortamda yönetmesini mümkün kılıyor. Bu sayede kağıt striplerin kullanılmasının yanı sıra, hata payı azalarak süreçlerin hızlandığını ve uçuşların daha emniyetli hale geldiğini belirten Uraloğlu, sistemin sektörler arası veri transferine de olanak sağladığını söyledi.

Dijital İletişimle Güvenli Uçuşlar

Uraloğlu, sistemin DCL fonksiyonuyla pilotlar ile kule arasındaki telsiz trafiğini azaltarak iletişimi daha hızlı ve güvenli hale getirdiğini vurguladı. Sistemin, gerekli teknik altyapıya sahip uçaklara dijital ortamda müsaade alabilme olanağı sunduğunu kaydeden Uraloğlu, telsiz kullanımının azalmasıyla iletişim hatalarının önüne geçildiğinin altını çizdi.

29 Havalimanında Uygulama

EFS/DCL Sistemi, 2022'den itibaren 29 havalimanında aktif olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle Antalya, Milas Bodrum, Muğla Dalaman, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes gibi yoğun trafikli havalimanlarında büyük kolaylık sağlandığı belirtiliyor.

Bakan Uraloğlu, EFS/DCL Sistemi'nin yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası havacılık sektöründe de rekabet edebilir bir seviyeye ulaştığını vurgulayarak, önümüzdeki dönemde sistemin farklı ülkelere ihraç edilmesiyle ekonomik kazançların elde edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orgeneral Gürak, İsveçli Mevkidaşı Claesson ile Görüştü
2
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Çorum'da Gazilere Destek İçin Çalışmalarını Açıkladı
3
Ramazan Öncesi Restoran Fiyat Denetimleri Sürüyor
4
Tahran'da Haşdi Şabi ile İran Güvenlik Konseyi Görüşmesi
5
Çanakkale, Belgrad ve Berlin Fuarlarında Turizmde Söz Sahibi Olacak
6
Beylikdüzü'nde Ters Yönde İlerleyen Servis Minibüsüne Ceza
7
Yenidoğan Çetesi Davasında Üçüncü Duruşma Başladı

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!