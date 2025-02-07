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Yerli Platform DAMISE, Savunma Sanayi Paydaşlarına Hizmet Sağlıyor

DAMISE, savunma sanayi sektörüne yönelik 4 bin 500 ürünüyle binlerce kullanıcıya hizmet sunmaktadır.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:56
Yerli Platform DAMISE, Savunma Sanayi Paydaşlarına Hizmet Sağlıyor

DAMISE ile Savunma Sanayi'nde Yeni Bir Dönem

Savunma sanayi paydaşlarının taleplerine yanıt veren DAMISE, havacılık, uzay, denizcilik ve ilgili birçok sektörde binlerce kullanıcıya ulaşarak dikkati çekiyor. 4 bin 500'e yakın ürün ve hizmet sunan yerli dijital platform, şu an 2 bin 500 kullanıcıya hizmet vermektedir.

İnovasyon ve İhracat Hedefi

İstanbul’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, DAMISE'nin, yerli üreticileri küresel firmalarla bir araya getirerek ihracata katkı sağlama hedefini vurgulayan DAMISE Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Yasemin Ok, "Yerli üreticilerimiz, kaliteli ürünler geliştirmektedir ancak markalaşma ve uluslararası pazara açılma konusunda zorluklar yaşamaktadırlar" dedi.

Ok, platformun SAHA İstanbul'un destekleriyle 2022 yılından bu yana sektörel ihtiyaçları karşılamak için gelişen özellikler sunduğunu ifade etti. DAMISE, firma ve pazar analizleri ile sektördeki boşlukları belirleyerek dijital bir ekosistem oluşturmayı amaçlamakta.

Ok, ekosistemlerinde akademi, tedarikçi yönetim sistemi ve dijital vitrin gibi alanların bulunduğunu belirtti. Bu sistemlerin, firmaların küresel tedarik sistemlerine entegrasyon süreçlerinde önemli rol oynadığını söyledi.

Global Erişim ve Yeni Modüller

DAMISE'nin 56 alt sektörü birbirleriyle buluşturma hedefini vurgulayan İdareci Oy, "Platformda güncel haberler, etkinlikler ve sektörel raporlar yayınlıyoruz. Bu sayede sektör hakkında detaylı araştırmalar yapmak mümkün oluyor" dedi. Ayrıca, platformda yapılan tanıtım modüllerinin fiziksel sınırları kaldırarak etkin bir tanıtım sağladığını belirtti.

Yatırım ve Gelecek Hedefleri

DAMISE, şu ana kadar 1 milyon dolar yatırım aldığını duyurarak, gelecek dönemde gelişen teknolojilerle birlikte hizmetlerini artırma hedefi olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca, ülkeler bazında distribütörlükler ve işbirlikleri kurmayı planlıyor.

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