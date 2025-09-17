Yerlikaya: 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan karanlık zincir — Menderes, Zorlu, Polatkan anıldı

Yerlikaya: 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan karanlık zincir anıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Mayıs askeri darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamlarının 64. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenen anma programına katıldı.

Anma töreninde vurgulananlar

Yerlikaya, konuşmasında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın milletin vicdanında "demokrasi şehitleri" olarak ebediyen yaşayacağını ifade etti. Menderes'i; "kürsüde milletin sesi, meydanlarda milletin nefesi, Yassıada'da milletin vicdanı, darağacında ise bu toprakların sarsılmaz onuru" şeklinde tanımlayan Yerlikaya, onun milyonların kalbinde filizlenen bir yiğit olduğunu söyledi.

Yerlikaya, Menderes'in başlattığı büyük kalkınma hamlesinin 27 Mayıs sabahı tank paletleriyle akamete uğratıldığını belirterek, Yassıada'daki süreçte 592 kişinin 11 ay boyunca yargılandığını, hücrelerde ve zindanlarda insanlık dışı işkencelere maruz bırakıldıklarını ve nihayetinde Adnan Menderes ile bakanların idam edildiğini anlattı.

Demokrasi vurgusu ve darbeler zinciri

Tarihin her döneminde vesayet gölgeleri, terör tehditleri ve ekonomik-siyasi saldırıların bulunduğunu fakat hiçbirinin milleti yolundan çeviremediğini söyleyen Yerlikaya, "27 Mayıs'la açılan karanlık tünel, 12 Mart'la, 12 Eylül'le, 28 Şubat'la, 27 Nisan'la uzatıldı. 15 Temmuz ise bu kirli zincirin kanlı bir halkasıydı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, milletin her seferinde aynı cümleyi daha gür bir sesle söylediğini belirterek "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir." dedi ve "Tankı durduran yürek, muhtırayı yıkan irade, darbeleri bozan sağduyu hep bu cümleden doğdu." sözlerine yer verdi.

Güncel mesajlar ve Türkiye Yüzyılı

Bakan, devleti bir avuç azınlığa ait sayan ve milleti hizmetkar gören karanlık zihniyetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihin çöplüğündeki yerini aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini anımsatarak, sandığın milletin sözü, hukukun devletin teminatı ve iradenin milletin tartışılmaz hükmü olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, savunma sanayiinden diplomasideki etkinliğe, enerjiden tarıma, teknolojiden insani yardımlara kadar atılan adımlarla Menderes'in yarım kalan cümlelerinin tamamlandığını ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk satırlarının yazıldığını belirtti. Bu vizyonun dünden ders alan, bugünü kucaklayan ve yarını umutla inşa eden bir yürüyüş olduğunu söyledi.

Kamu düzeni ve huzur mesajı

İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin personelle kamu düzenini koruduklarını, uyuşturucu baronlarına ve organize suç şebekelerine geçit verilmediğini belirten Yerlikaya, Türkiye'nin huzurunun demokrasi, kamu düzeni ve özgürlüklerin teminatı olduğunu ifade etti. Konuşmasını merhum Başbakan Adnan Menderes ve tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anarak tamamladı.

Diğer konuşmacılar ve törenin kapanışı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı demokrasi yolculuğunun taşlarını döşeyen muzaffer siyasetçiler olarak andığını belirtti. İleri, darbelerin tepeden bakan, ötekileştirici bir zihniyetin dışa yansıması olduğunu ifade etti ve bu tür anlayışların zaman zaman toplumun moralini zedeleme potansiyeline dikkat çekti.

Anma programı, Ülker Camisi imamı Mehmet Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu'nun duasıyla başladı. İstanbul Valisi Davut Gül ile Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes'in konuşmalarıyla devam eden tören, anıt mezarlara karanfil bırakılmasıyla sona erdi.