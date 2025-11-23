Yerlikaya: Önünü kesen sürücülere 180 bin lira ceza geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'de önünü kesmeye çalışırken yakalanan T.F. örneğinde yeni trafik kanunu teklifiyle 180 bin lira ve 60 gün cezaları uygulanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:05
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında İstanbul’un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren T.F.'nin yakalandığını belirtti.

Açıklama: 'Başka bir aracın önünü kesmeye çalışan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor. İstanbul’un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan trafik güvenliğini tehlikeye düşüren T.F. yakalandı, gereği yapıldı. Yol kesmek, araçtan inip kavga etmek, aracın aynasını kırmak, aracı tekmelemek. Bu tür zorbalıklar yeni trafik kanunu teklifinin yasalaşmasıyla en kısa sürede bitecek. İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Bu cezadan sonra sizce bir daha yapabilir mi? Trafik cezaları caydırıcı olacak. Trafik düzenini bozmak, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız.'

Öne çıkan cezalar: 180 bin lira idari para cezası, sürücü belgesinin 60 gün geri alınması ve aracın 60 gün trafikten men edilmesi yeni teklif kapsamında yer alacak.

Yerlikaya, vatandaşları bu tür olayları 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla bildirmeye çağırdı ve yasaların caydırıcı olacağını vurguladı.

