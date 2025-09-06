Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç Kilis'te: 'Hiçbir İnsanımız Bağımlı Olmasın'

Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç Kilis'te: "Bir sevdamız var. Hiçbir insanımız bağımlı olmasın"

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kilis'te gerçekleştirdiği ziyaret ve açıklamalarda çocukları ve gençleri bağımlılıktan korumanın toplumun ortak görevi olduğunu söyledi. Dinç, kuruluşlarının bu alanda 105 yıldır örnek ve öncü çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Dinç, yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın özellikle gençleri ve çocukları bağımlılıktan uzak tutmak amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

"Bir sevdamız var. Hiçbir insanımız bağımlı olmasın istiyoruz. 'Bağımsızlık, insanımıza, memleketimize en çok yakışan şeydir.' diyoruz. Bağımlılığın bir insanın bir memleketin başına gelebilecek en kötü şey olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla hem bu vatanın topraklarına hem bu vatanın insanlarını korumak, muhafaza etmek anlamında, bağımlılıkla mücadelenin en önemli vazifelerden en öncelikli işlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada da başta genel merkezimiz olmak üzere bütün şubelerimiz, gece gündüz çalışma yapıyorlar."

Ücretsiz ve gizlilik esaslı destek

Dinç, Yeşilay danışmanlık merkezleri aracılığıyla bağımlılıkla mücadele edenlere ücretsiz ve gizlilik esaslı psikoterapi ile sosyal destek hizmeti sunduklarını aktardı.

"Merkezlerimizde psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız, atölye öğretmenlerimiz, bağımlı kardeşlerimizin bu bağımlılıklarından kurtulması için ücretsiz ve gizlilik esaslı destek veriyorlar."

Dinç, hizmetlerin ücretsiz olmasının önemine dikkat çekerek, "Ücretsiz olması çok önemli çünkü bağımlılık, uzun süren bir masraflı bir süreç. O yüzden de ücretsiz bir şekilde hizmetlerimizi götürüyoruz. Bir başka mesele gizlilik meselesi. Bazen bağımlı kardeşlerimiz bir devlet kurumuna başvuracakları zaman endişe yaşayabiliyorlar ama Yeşilay danışmanlık merkezleri, sivil toplum kuruluşları, dolayısıyla ücretsiz bir şekilde hizmet verdikleri gibi aynı zamanda gizlilik esaslı hizmet veriyorlar. Gönül rahatlığıyla buraya gelip hizmetlerimizden faydalanabilirler." ifadelerini kullandı.

Dinç, Yeşilay olarak Kilis'te de her sokakta ve her mahallede faaliyet göstereceklerini belirtti.

Yeşilay Kilis Şube Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam ise Genel Başkan Dinç'e ziyaretleri için teşekkür etti.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kilis'te Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne ziyarette bulundu.