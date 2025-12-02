Yeşilyurt Belediyesi'nden Diyarbakır, Mardin ve Midyat Kültür Gezisi

Yeşilyurt Belediyesi, 40 rehber öğretmen ve aileleri için Diyarbakır, Mardin ve Midyat'ı kapsayan kapsamlı bir kültür gezisi gerçekleştirdi. Gezi, 365 Gün Aile projesi çerçevesinde düzenlenen Aile Mentorluğu eğitimlerine katılan rehber öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak amacıyla yapıldı.

Programın organizasyonu ve destekçileri

Etkinlik, Yeşilyurt Belediyesi ile Değerli Hayatlar Eğitim Derneği (DEHADER) iş birliğinde yürütüldü. Program, Malatya Valiliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi; İstanbul Üsküdar Üniversitesi de projeye katkı sundu.

Gezide ziyaret edilen kültürel noktalar

Rehber öğretmenler ve ailelerinin katıldığı gezide Diyarbakır surları, İçkale, Ulu Camii, Dört Ayaklı Minare ve Hasanpaşa Hanı gibi tarihi mekanlar gezildi. Mardin'de Kasimiye Medresesi, Dara Antik Kenti, Mardin Ulu Camii ve Eski Mardin'in taş sokakları ile gümüş atölyeleri ziyaret edildi. Katılımcılar, tarihi ve kültürel miras alanlarını yerinde görme fırsatı buldu.

Program süresince düzenlenen etkinlikler sayesinde rehber öğretmenler mesleki dayanışmayı güçlendirirken, aileleriyle birlikte farklı şehirlerin kültürünü tanıma imkânı yakaladı. Yeşilyurt Belediyesi ve DEHADER koordinasyonunda gerçekleştirilen gezinin, 365 Gün Aile - Aile Mentorluğu projesinin hedefleriyle örtüştüğü vurgulandı.

Yetkililerin açıklamaları

Değerli Hayatlar Eğitim Derneği Başkanı Mine Yeter, projenin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi paylaştı: Yeşilyurt Belediyemizle ortaklaşa hayata geçirdiğimiz ’365 Gün Aile’ projesi, Malatya Valiliğimizin himayelerinde ve paydaş kurumlarımızın güçlü desteğiyle yürüttüğümüz kıymetli bir aile odaklı sosyal inovasyon modelidir. Öğretmenlerimiz ve ailelerimizle oluşturduğumuz bu gönül bağı, düzenlediğimiz gezide bir kez daha güçlendi. Öğretmenler Günü’nü böyle anlamlı bir kültür yolculuğuyla kutlamak hepimiz için çok özel oldu. Etkinliklerimize desteklerini eksik etmeyen Yeşilyurt Belediyemize ayrıca teşekkür ediyoruz.

Gezinin katılımcılar ve proje paydaşları arasında sosyal ve kültürel bağları kuvvetlendiren bir buluşma olduğu belirtildi.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ'NDEN KÜLTÜR GEZİSİ