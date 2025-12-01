Yeşilyurt Çocuk Şenliği: 'Önem' Projesine Coşkulu Destek

Yeşilyurt Belediyesi, Malatya Valiliği'nin 'Önem' Projesine destek vererek yüzlerce çocuğu buluşturan Yeşilyurt Çocuk Şenliği'ni başarıyla gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Belediyesi, Malatya Valiliği tarafından başlatılan Önem Projesine katkı sunarak, yüzlerce çocuğun katılımıyla gerçekleşen Yeşilyurt Çocuk Şenliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Malatya'nın farklı ilçelerinden gelen öğrencilerin coşkulu katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Program ve Gösteriler

Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda düzenlenen şenlik süresince sahne, animasyonlar, sihirbazlık gösterileri, tiyatro performansları ve interaktif etkinliklerle dolup taştı. Özellikle Nasrettin Hoca ile Hacivat-Karagöz gösterileri minik izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Salonun tıklım tıklım dolduğu organizasyonda çocuklar, müzik ve eğlence eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Yetkililerin Katılımı ve Mesajları

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçitin talimatıyla düzenlenen şenliğe; Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kaymakam Uzan, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, onların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, hayal kurmanın ve öğrenmenin önemine dikkat çekti.

Belediyenin Vurguladığı Hedefler

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, Yeşilyurt Belediyesi olarak etkinlikle sadece eğlence sağlamadıklarını, aynı zamanda çocukların sosyalleşmesini, yeni beceriler kazanmasını ve özgüvenlerinin artmasını hedeflediklerini belirtti. Dikenli, belediyenin çocukların sosyal ve kişisel gelişimini destekleyecek projelere her türlü desteği verdiğini ve geleceğe yönelik çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Organizasyon boyunca çocukların neşe dolu anları, etkinliğe emeği geçenler ve aileler tarafından büyük beğeni topladı. Yeşilyurt Belediyesi, 'Önem' Projesi kapsamındaki bu tür etkinliklerle çocukların gelişimine katkı sunmayı sürdürmeyi taahhüt ediyor.

