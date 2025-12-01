Yetimler Vakfı Gaziantep’te 250 Yetime Kışlık Yardım

Yetimler Vakfı Gaziantep’te 250 yetim çocuğa kışlık yardım dağıttı

Yetimler Vakfı, "Kışlık Giyim Projesi" kapsamında Gaziantep’te 250 yetim çocuğa mont, bot ve ayakkabı yardımında bulundu.

Etkinlik ve dağıtım

Her yıl düzenlediği yardım projeleriyle yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara destek olan Yetimler Vakfı, Gaziantep Temsilciliği aracılığıyla kapsamlı bir giyim yardımı faaliyeti gerçekleştirdi. Vakfın gönüllüleri proje çerçevesinde çocuklarla bir araya gelerek mont, bot ve ayakkabı seçimi ile teslimini yaptı.

Vakfın açıklaması

Yetimler Vakfı Gaziantep Temsilcisi Eyüp Yüzgeç etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Gaziantep’te Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğumuza umut olmanın mutluluğunu yaşattık. Her yıl olduğu gibi bu yılda kışlık bot ve mont kampanyası başlattık. Gaziantep’te 250 tane yetim kardeşimize kışlık giyim yardımında bulunacağız. Bu vesileyle katkısı olan hayırseverlerimizden Allah-u Teala razı olsun. Kış gelmesi hesabıyla bütün aileler kendi çocuklarının kışlık ihtiyaçlarının peşine düşmüştü. Biz de Yetimler Vakfı olarak onları daha mutlu edebilmek için kışlık giyim yardımında bulunduk. Çocuklar çok mutlu oldu. Bu mutluluğu hayırseverlerin görmesini istiyoruz. Bu çalışmalarımızın devam etmesi için onların desteğine ihtiyacımız var"

YETİMLER VAKFI, "KIŞLIK GİYİM PROJESİ" KAPSAMINDA GAZİANTEP'TE 250 YETİM ÇOCUĞA MONT VE BOT GİBİ KIŞLIK KIYAFET YARDIMI YAPTI.