Yetimler Vakfı Gaziantep’te 250 Yetime Kışlık Yardım

Yetimler Vakfı'nın Kışlık Giyim Projesi ile Gaziantep'te 250 yetim çocuğa mont, bot ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:29
Yetimler Vakfı Gaziantep’te 250 Yetime Kışlık Yardım

Yetimler Vakfı Gaziantep’te 250 yetim çocuğa kışlık yardım dağıttı

Yetimler Vakfı, "Kışlık Giyim Projesi" kapsamında Gaziantep’te 250 yetim çocuğa mont, bot ve ayakkabı yardımında bulundu.

Etkinlik ve dağıtım

Her yıl düzenlediği yardım projeleriyle yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara destek olan Yetimler Vakfı, Gaziantep Temsilciliği aracılığıyla kapsamlı bir giyim yardımı faaliyeti gerçekleştirdi. Vakfın gönüllüleri proje çerçevesinde çocuklarla bir araya gelerek mont, bot ve ayakkabı seçimi ile teslimini yaptı.

Vakfın açıklaması

Yetimler Vakfı Gaziantep Temsilcisi Eyüp Yüzgeç etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Gaziantep’te Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğumuza umut olmanın mutluluğunu yaşattık. Her yıl olduğu gibi bu yılda kışlık bot ve mont kampanyası başlattık. Gaziantep’te 250 tane yetim kardeşimize kışlık giyim yardımında bulunacağız. Bu vesileyle katkısı olan hayırseverlerimizden Allah-u Teala razı olsun. Kış gelmesi hesabıyla bütün aileler kendi çocuklarının kışlık ihtiyaçlarının peşine düşmüştü. Biz de Yetimler Vakfı olarak onları daha mutlu edebilmek için kışlık giyim yardımında bulunduk. Çocuklar çok mutlu oldu. Bu mutluluğu hayırseverlerin görmesini istiyoruz. Bu çalışmalarımızın devam etmesi için onların desteğine ihtiyacımız var"

YETİMLER VAKFI, "KIŞLIK GİYİM PROJESİ" KAPSAMINDA GAZİANTEP'TE 250 YETİM ÇOCUĞA MONT VE BOT GİBİ...

YETİMLER VAKFI, "KIŞLIK GİYİM PROJESİ" KAPSAMINDA GAZİANTEP'TE 250 YETİM ÇOCUĞA MONT VE BOT GİBİ KIŞLIK KIYAFET YARDIMI YAPTI.

YETİMLER VAKFI, "KIŞLIK GİYİM PROJESİ" KAPSAMINDA GAZİANTEP'TE 250 YETİM ÇOCUĞA MONT VE BOT GİBİ...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm 8 Bölgeyle Yeni Yüzüne Kavuşuyor
2
Çemişgezek–Elazığ Feribotlarında Kış Saati Düzenlemesi
3
Eskişehir'de Vali Aksoy: Teknoloji Bağımlılığı Giderek Artan Bir Sorun
4
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Gözaltında
5
Prof. Dr. Turan Yazgan 13. yılında anıldı
6
Samsun'da Trafik Rahatlayacak: Batı ve Doğu Çevre Yolu
7
Talas Havacılık Kulübü, Model Uçakla 100 Kilometre Hedefliyor

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL