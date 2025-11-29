Yığılca’da Kahverengi Kokarca ile Kışlak Mücadelesi Sürüyor
DÜZCE(İHA) – Düzce’de fındık üreticisinin korkulu rüyası Kahverengi Kokarca ile kışlak mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Köylerde yoğun ilaçlama çalışmaları
Yığılca ilçesinde Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) zararlısına karşı yürütülen çalışmalar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteğiyle ve muhtarların katkılarıyla köylerde aralıksız sürdürülüyor.
Zararlının kış aylarında barındığı metruk bina, ardiye, samanlık ve depolarda yoğun ilaçlama faaliyetleri yapılırken, uygulamalar köy bazında organize ediliyor.
Çalışmalar, Yığılca İlçe Müdürlüğü teknik ekiplerinin koordinasyonunda ve muhtarların desteğiyle yürütülüyor; hedef, hasat dönemine dek zararlıyı kontrol altına alarak fındık üreticilerinin zararını en aza indirmek.
