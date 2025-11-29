Yığılca’da Kahverengi Kokarca ile Kışlak Mücadelesi Sürüyor

Yığılca’da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile muhtarların desteğiyle Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) kışlaklarda yoğun ilaçlama ile mücadele ediliyor.