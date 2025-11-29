Yığılca’da Kahverengi Kokarca ile Kışlak Mücadelesi Sürüyor

Yığılca’da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile muhtarların desteğiyle Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) kışlaklarda yoğun ilaçlama ile mücadele ediliyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:35
DÜZCE(İHA) – Düzce’de fındık üreticisinin korkulu rüyası Kahverengi Kokarca ile kışlak mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Köylerde yoğun ilaçlama çalışmaları

Yığılca ilçesinde Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) zararlısına karşı yürütülen çalışmalar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteğiyle ve muhtarların katkılarıyla köylerde aralıksız sürdürülüyor.

Zararlının kış aylarında barındığı metruk bina, ardiye, samanlık ve depolarda yoğun ilaçlama faaliyetleri yapılırken, uygulamalar köy bazında organize ediliyor.

Çalışmalar, Yığılca İlçe Müdürlüğü teknik ekiplerinin koordinasyonunda ve muhtarların desteğiyle yürütülüyor; hedef, hasat dönemine dek zararlıyı kontrol altına alarak fındık üreticilerinin zararını en aza indirmek.

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali