Yığılca'nın Coğrafi İşaretli Kestane ve Orman Gülü Balları Raflarda

Düzce'nin Yığılca ilçesinde üretilen coğrafi işaretli kestane ve orman gülü ballarında sağım işlemleri tamamlandı ve ürünler satışa sunuldu. Bölgenin zengin bitki örtüsü ve güçlü arıcılık potansiyeli, arıcıların aylardır süren emeğinin meyvesini verdi.

İlçede üretilen balların büyük bölümü sağıldı; dinlenme ve dolum işlemleri tamamlanan 2025 yılı mahsulleri tüketicilerle buluşmaya başladı. Sadece karakovan ballarının sağımı için uygun hava şartları bekleniyor.

Arıcıdan sezon değerlendirmesi

Genç girişimci arıcı Yunus Emre Söğüt, bu sezon orman gülü balı sağımını gerçekleştirdiklerini ve ürünlerin dinlendirme ile dolum aşamalarının ardından satışa hazır hale geldiğini belirtti. Söğüt, hava koşullarının elverdiği günlerde son tur karakovan ballarının sağımının yapılacağını söyledi.

Arıcı Söğüt'ün ifadesi şu şekilde: 'Hava şartları iyi gittiği günlerde son tur karakovan ballarımızın sağımını yapacağız'

Sağlık ve talep

Orman gülü balı için Sağlık açısından faydalar üzerinde duran Söğüt, bu balın güçlü antioksidan özellikleri nedeniyle halk arasında 'ilaçlık bal' olarak bilindiğini vurguladı. Söğüt'ün açıklaması: 'Orman gülü ballarımız güçlü bir antioksidan özelliğe sahip. Halsizlik, grip, soğuk algınlığı, astım ve bronşit gibi rahatsızlıklara çok iyi gelir. Ses tellerindeki rahatsızlıklara, gribal enfeksiyonlarda şifa dağıtır. Tansiyon ve şeker rahatsızlığına iyi gelir. Hücre yenileme özelliğiyle vücuttaki pis toksikleri arındırır. İlaçlık bir baldır.'

Kestane balı ve diğer çeşitlerle ilgili Söğüt'ün sözleri: 'Kestane balımız ise doğal bir antibiyotikdir. Yayla balımız çok güzel kahvaltılık baldır. Karma çiçek ve katakovan ballarımız bulunuyor. Karakovan balı petekten oluşur. İçerisinde suni mum bulunmuyor. Tamamen içerisinde arının kendi yaptığı bir baldır.'

Ürünlerin coğrafi işaret tescilli olmasının pazardaki değerini artırdığını belirten Söğüt, talebin sadece Türkiye içiyle sınırlı kalmadığını, yurt dışından da alım talepleri geldiğini aktardı. Söğüt, yurt dışı fuarlarda da talep gördüklerini ancak üretimin sınırlı ve yıllara göre farklılık gösterdiğini söyledi.

Söğüt'ün değerlendirmesi: 'Coğrafi işaretli bir ürün olduğu için Türkiye’nin her yerinden hatta yurt dışından bile talep geliyor. Yurt dışında fuarlara katılıyoruz. Orada katıldığımız fuarlarda talep görüyoruz ama az üretim olduğu ve her yıl aynı kalitede çıkmadığı için ürünlerimiz farklı değerlerde oluşuyor'

