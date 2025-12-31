Yılbaşına Saatler Kala İstiklal Caddesi'nde Atlı Polis Devriyesi
Güvenlik Önlemleri ve Devriye
İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler devriye yaptı.
Beyoğlu ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne girişte yoğun güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan tedbirler kapsamında atlı polisler de devriye attı.
Vatandaş ve Turist İlgisi
Turistler ve vatandaşlar tarafından fotoğrafları çekilen atlı polisler, gece boyunca devriye görevini yürütecek. Vatandaşlar atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.
