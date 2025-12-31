DOLAR
Yılbaşına Saatler Kala İstiklal Caddesi'nde Atlı Polis Devriyesi

Yılbaşı öncesi İstiklal Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler devriye attı; vatandaş ve turistler yoğun ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:51
Güvenlik Önlemleri ve Devriye

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler devriye yaptı.

Beyoğlu ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne girişte yoğun güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan tedbirler kapsamında atlı polisler de devriye attı.

Vatandaş ve Turist İlgisi

Turistler ve vatandaşlar tarafından fotoğrafları çekilen atlı polisler, gece boyunca devriye görevini yürütecek. Vatandaşlar atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

