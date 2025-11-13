Yıldırım'da AFAD İşbirliğiyle Afet Farkındalık ve Hazırlık Paneli

Yıldırım Belediyesi ve AFAD’ın Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki panelinde afet bilinci, kentsel dönüşüm ve güvenli yapılaşma ele alındı; Başkan Oktay Yılmaz kapsamlı sunum yaptı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 17:08
Yıldırım'da AFAD İşbirliğiyle Afet Farkındalık ve Hazırlık Paneli

Yıldırım'da AFAD İşbirliğiyle "Afet Farkındalık ve Hazırlık" Paneli

Yıldırım Belediyesi ile AFAD iş birliğiyle düzenlenen Afet Farkındalık ve Hazırlık Paneli, Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, toplumda afet bilincini artırmayı, yerel ölçekli afet yönetimi uygulamalarını paylaşmayı ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi amaçladı.

Katılımcılar

Panele; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Vali Yardımcısı Salih Altun, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüphan Avcı, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürses, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, akademisyenler, muhtarlar, arama kurtarma ekiplerinin temsilcileri, STK'lar, AFAD gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Güvenli Yapılaşma ve Kentsel Dönüşüm

Panelde afet yönetimi, kentsel dönüşüm, gönüllülük ve risk azaltma politikaları ele alındı. Uzman konuşmacılar, afet bilincinin güçlenmesi, dirençli şehirlerin oluşturulması ve bireylerin afetlere hazırlanması konularında katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Yıldırım İlçesi Özelinde Afet Hazırlıkları, Kentsel Dönüşüm ve Güvenli Yapılaşma başlığı ile panelde bir sunum gerçekleştitren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursa birinci derece deprem kuşağında yer alıyor. Bu bilinçle, Yıldırım’ı; afetlere karşı dirençli ve hazır hale getirmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Yıldırım’ın, depreme dayanıksız, plansız, mühendislik hizmeti almadan ortaya çıkan yapı stoğunu; ‘Planlama- İmar- Güvenli Yapılaşma’ yol haritamızla, daha güvenli, sağlıklı ve sosyal alanlaları olan yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Şuana kadar ilçemizde 755 hektarlık alanda planlama çalışmaları tamamlandı. 200 hektarlık alanda çalışmalarımız devam ederken, 450 hektarlık alanda da planlama çalışmaları başlamak üzere. Bugün itibariyle 870 hektarlık bir alanda imar uygulamasını tamamladık ve buraları dönüşüme uygun hale getirdik"

Yaşamı Dönüştürüyoruz

Yıldırım’ın kangren haline gelen imar, tapu ve çarpık-güvensiz yapılaşma sorununu ortadan kaldırmaya kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz; "Bugüne kadar 21 bin 550 tapu dağıtımı gerçekleştirdik. 153 bin 450 tapunun da dağıtımı devam ediyor. Toplam 400 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm projelerimiz devam ediyor. İmar uygulama çalışmaları ile ilçemize; 362 bin metrekare yeşil alan, 177 bin metrekare eğitim alanı, 44 bin metrekare ibadet alanı, 22 bin metrekare sosyal tesis, 50 bin metrekare spor tesisi, 13 bin metrekare sağlık alanı ve 27 bin metrekare pazar alanı kazandırdık. Biz binaları değil, yaşamı dönüştürüyoruz. 29 adet kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdik. Bunların 13’ünü biz yaptık, 16 tanesini ise özel sektör iş birliği ile hayata geçirdik. 27 mahalle, 286 noktada 5 bin bağımsız birimi tamamladık ya da tamamlamak üzereyiz. 4 bin yeni bağımsız birimin yapımı içinde süreci başlatıyoruz. 2029’a kadar hedefimiz 30 bin bağımsız birin inşa etmek"

Yıldırım’da sadece bugünü değil yarını da inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz; "Bir şehrin gerçek gücü, binalarının yüksekliğinde değil; insanının bilincinde, dayanışmasında ve iradesindedir. Biz Yıldırım’da şehir planlamasını, güvenli yapılaşmayı, gönüllülüğü ve toplumsal farkındalığı aynı potada buluşturuyor; dönüşümün yalnızca mekâna değil, insanın hayatına dokunduğu bir yaklaşım benimsiyoruz. Attığımız her adım, çocuklarımızın güvenle büyüdüğü bir Yıldırım içindir. Kurduğumuz her yapı, yalnızca bir konut değil; umut, güven ve geleceğe dair inşa edilmiş birer sözleşmedir. Afetler kaçınılmaz, kayıplar ise şans değildir. Hazırlıklı toplum, bilinçli birey ve güçlü kurumlarla afetin etkisini azaltmak; acıyı dayanışmayla sarmak mümkündür. Bu doğrultuda; kentsel dönüşüm stratejimizle, afet konteyner ağımızla, akredite kurtarma ekibimizle, mahalle gönüllülerimizle her geçen gün daha güçlü bir altyapı kuruyor; dirençli şehirleşmesiyle parlayan Yıldırım olma yolunda kararlı adımlar atıyoruz"

YILDIRIM BELEDİYESİ, AFAD İŞ BİRLİĞİYLE ‘AFET FARKINDALIK VE HAZIRLIK PANELİ’...

YILDIRIM BELEDİYESİ, AFAD İŞ BİRLİĞİYLE ‘AFET FARKINDALIK VE HAZIRLIK PANELİ’ DÜZENLEDİ.

YILDIRIM BELEDİYESİ, AFAD İŞ BİRLİĞİYLE ‘AFET FARKINDALIK VE HAZIRLIK PANELİ’...

İLGİLİ HABERLER

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Aksaray'da Araçta Piknik Tüpü Patlaması: 1 Yaralı
3
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
4
Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul: Akülü aracını pembeye boyamak istiyor
5
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
6
Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor
7
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?