Yıldırım'da Bursa'nın Fethi 700. Yılında Tiyatro ve Söyleşilerle Anıldı

Yıldırım'da fetih coşkusu sürüyor

Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın fethinin 700’üncü yılı anısına düzenlediği etkinlikler kapsamında kültür sanat programlarını sürdürüyor. "Beylikten Cihan Devleti’ne" temasıyla başlatılan 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde tiyatro gösterileri ve söyleşilerle tarih, kültür ve felsefi boyutlar ele alınıyor.

Tiyatro: "Bursa’nın Fethi" sahnelendi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bursa’nın Fethi" adlı tiyatro oyunu, Barış Manço Kültür Merkezinde sahnelendi. Sanat yönetmenliğini Sebahattin Kılınç’ın üstlendiği oyun, fethin önemli isimlerinden Balaban Bey'in gözünden fetih sürecini sahneye taşıdı. Oyunu; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da izledi. Yıldırımlı vatandaşlar oyuna yoğun ilgi gösterdi.

Fetih Söyleşileri başladı

Fetih Söyleşileri, Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezinde başladı. Dört hafta sürecek programın ilk oturumunda Prof. Dr. Feridun Emecen Yıldırımlılarla buluştu. Yoğun katılımın olduğu programda Prof. Dr. Emecen, Bursa’nın fethinin tarihî sürecine dair önemli bilgiler paylaştı.

Başkan Oktay Yılmaz: "Tarihimizi yaşıyor ve yaşatıyoruz"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa’nın fethinin 700’üncü yılının yalnızca bir tarih değil, güçlü bir medeniyet idraki olduğunu belirterek, "Bursa’nın fethi; inançla, sabırla ve yüksek bir ideal uğruna verilen mücadelenin adıdır. ‘Beylikten Cihan Devleti’ne’ temasıyla başlattığımız 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu’nda bu büyük mirası hemşehrilerimizle birlikte yeniden anlamayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Tiyatrodan söyleşilere uzanan etkinliklerle tarihimize sadece bakmıyor, onu yaşıyor ve yaşatıyoruz. Yıldırım’ı kültür ve düşünceyle besleyen bir şehir haline getirme hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz".

