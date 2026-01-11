Yıldırım'da Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Kentsel Tasarım Yarışması Sonuçlandı

Yıldırım Belediyesi'nin 'Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Canlandırma Projesi' kapsamında düzenlediği 'Kentsel Tasarım Fikir Yarışması' tamamlandı. Ödüle layık görülen projelerin sergisi, ödül töreni ve kolokyumu Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Yarışma, iş birliği ve katılım

Yarışma, Yıldırım Belediyesi öncülüğünde; Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlendi. Jüri tarafından titizlikle değerlendirilen başvurular arasından toplam 11 eser ödüle layık görüldü. Yarışmaya ise 42 farklı kentsel tasarım projesi sunuldu.

"İhya etmek için yola çıktık"

Açılış konuşmasını yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümünde bu tarihi projeyi hayata geçirdikleri için memnuniyetini dile getirdi ve bölgeyi tanımlarken Yeşil ile Emir Sultan'a vurgu yaptı. Başkan Yılmaz, konuşmasında şunları söyledi: "Bu bölge tarihi ve kültürel açıdan çok zengin, değerli. İşte biz bu değerli bölgeyi ihya etmek için yola çıktık. Bu tarihi aksta bugüne kadar restorasyon çalışmaları, kentsel dönüşüm projeleri, trafik düzenlemeleri gibi önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Ancak biz şehre bütüncül bir pencereden bakarak bu kapsamlı çalışmayı başlattık. Bölgeyi bir bütün olarak ele alıyoruz"

"Ortak akılla hareket ettik"

Ortak akıl vurgusu yapan Başkan Yılmaz, sürecin katılımcı yaklaşımını şöyle özetledi: "Birlik, beraberlik işin besmelesidir. Biz her zaman istişareye önem verdik. Bu projede de ‘biz yaptık oldu’ mantığıyla değil, ortak akılla hareket etmek istedik. Önce bölge sakinleriye görüştük, onları dinledik. Beklentilerini, sorunlarını, fikirlerini ve bölgeyle ilgili hatıralarını dinledik. Muhtarlarımızla görüştük. Kıymetli hocalarımızla bir araya geldik, bölgeyi gezdik, inceledik. Akademik odalarımızla toplantılar yaptık. Turizm sektörünün temsilcileriyle görüştük. Daha sonra da, çözüm bulunması gereken sorunları listeledik. Tüm bu çalışmaların ardından ise kent tasarım ekiplerinin bize yol göstermesini istedik ve ulusal çaptaki yarışmamızı başlattık. Ortak aklın bizi daima doğruya götüreceğine inanıyoruz"

Başkan Yılmaz ayrıca sürecin bir uygulama değil, vizyon arayışı olduğunu belirterek, elde edilen birikimin Bakanlık ile istişare edilerek ilerletileceğini vurguladı: "Bu yarışma bir uygulama yarışması değil, bir vizyon ve yaklaşım arayışıdır. Buradan elde ettiğimiz birikim; Bakanlığımız ile istişare edeceğimiz, hemşehrilerimizle yeniden konuşacağımız bir sürecin başlangıcıdır."

Ödül töreni, katılımcılar ve kolokyum

Törene; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Yazgan, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Cenk Köklü, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Zehra Çakır, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Muhammed Ali Kaya, AK Parti Yıldırım İlçe Başkan Vekili Kadir Batmaz, akademisyenler, meslek odalarının temsilci ve üyeleri ile basın mensupları katıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç proje için teşekkür ederken, proje paydaşları Şirin Rodoplu, Cenk Köklü ve Zehra Çakır yarışma süreci ve detayları hakkında bilgilendirme yaptı. Konuşmaların ardından ödüle layık görülen projelerin hazırlayıcı ekiplerine plaketleri takdim edildi.

Ödül töreninin ardından gerçekleştirilen kolokyumun moderatörlüğünü Dr. Murat Sönmez üstlendi. Panelde; yarışma jüri başkanı ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Abdi Güzel, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Yüksek Şehir Plancısı Can Kubin, İTÜ Öğretim Üyesi Mimar ve Şehir Plancısı Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Sayan Atanur ve Mimar Aslı Özbay yer aldı.

Yarışma ve kolokyumla elde edilen vizyonun, Setbaşı-Yeşil-Emirsultan aksında tarihi, kültürel ve manevi dokuyu güçlendirecek uygulamalara dönüştürülmesi hedefleniyor.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ KONUŞMA YAPTI