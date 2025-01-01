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Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde Yeni Yıl Yoğunluğu

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi, yeni yılın ilk gününde kalabalık ziyaretçileriyle kayakseverleri ağırladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 14:13
Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde Yeni Yıl Yoğunluğu

Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yeni yılın ilk gününde yoğun bir misafir akınına uğradı. Merkez, 58 kilometre mesafede yer alan kış sporları tutkunlarına kapılarını açtı.

Kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkaran vatandaşlar, 75 santimetre kalınlığındaki kar ile dolu pistlerde eğlenceli anlar yaşadı. Üçü profesyonel olmak üzere toplam 6 pist açık durumda iken, bazı ziyaretçiler kızakla kayarak, diğerleri ise buz parkında paten kayarak zaman geçirdi.

Yeni yılın ilk gününü ailesiyle birlikte Yıldız Dağı'nda geçiren Mahir Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güzel bir ortamda kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyorum" diyerek, merkezin tesislerinin ekonomik ve kullanışlı olduğunu belirtti. Budak ayrıca, "Umarım 2024 yılı, insanlık için daha iyi bir yıl olur. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.

Merkeze her kayak sezonunda gelen Ezgi Budak ise, kayak yapmanın zevkli ve eğlenceli bir aktivite olduğunu vurguladı. Budak, "Yeni yıla zevkli bir aktivite ile girmek çok güzel" dedi.

Hasan Örgen de yıllardır bu merkezi tercih ettiğini ifade ederek, tesislerin sunduğu imkanların yeterli olduğunu söyledi. Örgen, kayakseverleri Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne davet etti.

Kayak merkezinde 2 bin 551 ile 1.636 metre uzunluğa sahip iki telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesislerin yanı sıra otel, kafe, restoran ve 25 bungalov mevcut.

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