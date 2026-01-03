Yıldız Dağı'nda Sezon Açıldı: Türkiye'nin En Genç Kayak Merkezi Hareketlendi

Yıldız Dağı'nda yeni sezon başladı

Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde kayak sezonu resmen açıldı. Merkezin açılışıyla birlikte bölge, kış sporları meraklılarının ilgi odağı haline geldi.

Kar kalınlığı ve pistler hizmete girdi

Tesiste ölçülen kar miktarının 1 metreyi aştığı ve istenen düzeye ulaştığı bildirildi. Bu nedenle Yıldız Dağı’ndaki birçok pist artık kullanıma açıldı ve kayak yapmaya elverişli hale geldi.

Sivas ve çevre illerden yoğun ziyaretçi akını

Açılışı duyan kayak severler ve sporcular, Sivas ile çevre illerden Yıldız Dağı’na akın etti. Sporculardan amatör kayakseverlere kadar geniş bir katılıma ev sahipliği yapan merkezde renkli görüntüler oluştu; ziyaretçiler doyasıya kayak yapıp eğlendi.

