DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.876.328,34 -0,52%

Yıldız Dağı'nda Sezon Açıldı: Türkiye'nin En Genç Kayak Merkezi Hareketlendi

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde sezon açıldı; kar kalınlığı 1 metreyi aşınca Sivas ve çevre illerden kayakseverler akın etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 21:59
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 22:01
Yıldız Dağı'nda Sezon Açıldı: Türkiye'nin En Genç Kayak Merkezi Hareketlendi

Yıldız Dağı'nda yeni sezon başladı

Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde kayak sezonu resmen açıldı. Merkezin açılışıyla birlikte bölge, kış sporları meraklılarının ilgi odağı haline geldi.

Kar kalınlığı ve pistler hizmete girdi

Tesiste ölçülen kar miktarının 1 metreyi aştığı ve istenen düzeye ulaştığı bildirildi. Bu nedenle Yıldız Dağı’ndaki birçok pist artık kullanıma açıldı ve kayak yapmaya elverişli hale geldi.

Sivas ve çevre illerden yoğun ziyaretçi akını

Açılışı duyan kayak severler ve sporcular, Sivas ile çevre illerden Yıldız Dağı’na akın etti. Sporculardan amatör kayakseverlere kadar geniş bir katılıma ev sahipliği yapan merkezde renkli görüntüler oluştu; ziyaretçiler doyasıya kayak yapıp eğlendi.

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ VE EN EKONOMİK KAYAK MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN YILDIZ DAĞI KIŞ SPORLARI VE...

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ VE EN EKONOMİK KAYAK MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN YILDIZ DAĞI KIŞ SPORLARI VE TURİZM MERKEZİ’NDE KAYAK SEZONU AÇILDI.

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ VE EN EKONOMİK KAYAK MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN YILDIZ DAĞI KIŞ SPORLARI VE...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı: Muhammet Gözsu ve Hasan Ali’nin Cenazeleri Adli Tıp’a Getirildi
2
Bozkurt'ta Yolu Kapanan Köydeki Kalp Hastasına Dronla İlaç Ulaştırıldı
3
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem
4
Birlik Haber-Sen 8. Olağan Kurulu: Ömer Budak Güven Tazeledi
5
Bartın-Karabük’te Zorlu Kışta 112 Ekipleri Evde Bakım Hastasına Zamanında Müdahale Etti
6
Bursa'da 145 Mahalle Ulaşımı Açıldı — Büyükşehir 7/24 Karla Mücadelede
7
Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları