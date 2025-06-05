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Yıldız Sarayı'nda Görkemli Mehteran Gösterisi

Yıldız Sarayı'nda düzenlenen mehteran gösterisi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 12:38
Yıldız Sarayı'nda Görkemli Mehteran Gösterisi

Yıldız Sarayı'nda Mehteran Showu

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Yıldız Sarayı'nda düzenlenen unutulmaz bir gösteri ile hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekti. Geleneksel hale gelen yaz dönemi etkinlikleri kapsamında, tarihi marşlar büyüleyici bir atmosferde seslendirildi.

Geleneksel İkonlar ve Modern Yorum

Gösteri, profesyonel müzisyenlerden oluşan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarafından icra edildi. Mehteran, dönemin kültürünü yansıtan kostümleri ve geleneksel enstrümanları ile izleyicilere tarihi bir yolculuk sundu.

Efsanevi Marşlarla Dolu Bir Repertuvar

Yıldız Sarayı avlusunda başlayan etkinlik, saray önünde devam etti. Gösteride "Segah Peşrevi", "Şehzade Süleyman Marşı", "Tarihi Çevir", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Ordu Marşı" ve "Hücum Marşı" gibi efsanevi eserler gerçekleştirildi.

Her Hafta Farklı Noktalarda

Mehteran gösterileri, her hafta düzenli olarak yapılıyor. Salı günleri Dolmabahçe Sarayı Hazine Kapısı önünde, çarşamba günleri Topkapı Sarayı Babüssaade girişinde ve perşembe günleri ise Yıldız Sarayı 1. avlusunda saat 11.00'de izlenebilir.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, sevilen tarihi marşları Yıldız Sarayı'nda seslendirdi....

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, sevilen tarihi marşları Yıldız Sarayı'nda seslendirdi. Başkanlık tarafından geleneksel hale gelen yaz dönemi mehteran gösterileri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle karşılandı.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, sevilen tarihi marşları Yıldız Sarayı'nda seslendirdi....

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, sevilen tarihi marşları Yıldız Sarayı'nda seslendirdi. Başkanlık tarafından geleneksel hale gelen yaz dönemi mehteran gösterileri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle karşılandı.

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