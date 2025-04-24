Yıldız Teknik Üniversitesi, Depremzede Vatandaşlara Barınma İmkanı Sunuyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Bahçesi, Depremzedeleri Ağırlıyor

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü, depremden etkilenen vatandaşlara kapılarını açtı. Kampüs içerisindeki etkinlik alanında kurulan 150'den fazla çadır, spor salonu ve camide yaklaşık 7 bin kişiye barınma imkanı sağlandı.

Dayanışma Seferberliği Başlatıldı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YTÜ, depremin hemen ardından dayanışma seferberliği başlatarak, Davutpaşa Kampüsünü vatandaşlar için güvenli bir alana dönüştürdü. Depremden etkilenenlere acil barınma ve temel ihtiyaç desteği sunuldu.

Yardım faaliyetlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için YTÜ Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı, İletişim Koordinatörlüğü, güvenlik ve sivil savunma ekipleri tam koordinasyon sağladı.

Öğrencilerin Gönüllü Katkıları

Üniversitenin 19 farklı öğrenci kulübü, yüzlerce gönüllü öğrencisiyle birlikte lojistik destekten yardım dağıtımına, alan düzenlemesinden depremden etkilenen vatandaşlarla iletişime kadar birçok kritik alanda görev aldı. Öne çıkan kulüpler arasında AFAD Kulübü, Dağcılık Kulübü ve Gezi ve Kampçılık Kulübü bulunmaktadır; bu kulüpler çadırların kurulumu ve alanın düzenlenmesinde önemli rol üstlendi.

Sıcak Yemek ve Sağlık Hizmetleri

Davutpaşa Kampüsündeki etkinlik alanında ve kampüs içindeki camide ilk 24 saatte yaklaşık 7 bin vatandaş ağırlandı. Etkinlik alanına 150'den fazla çadır kurulurken, YTÜ Spor Salonu ve Sultan Abdülhamid Yıldız Camisi de barınma imkanı sundu. Kampüste, sivil toplum kuruluşları ve belediye destekleriyle 4 mobil büfe ve ikram çadırları kurularak, depremzede vatandaşlara 24 saat sıcak yemek ve içecek ikramı yapıldı.

Ayrıca acil sağlık hizmetleri için sağlık çadırı, anne-bebek bakım çadırı ve psikososyal destek çadırları da kuruldu. Türk Kızılayı'nın gönderdiği 200 battaniye talep eden vatandaşlara ulaştırıldı.

Rektör Debik'in Açıklamaları

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, bu zor süreçte üniversite olarak depremzede vatandaşlara destek olduklarını belirtti. Debik, yaşanan olayın Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattığını vurguladı ve bilimin rehberliğinde hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, üniversitelerin görevlerinin bilimsel bilgi üretmek ve toplumu bilinçlendirmek olduğunu ifade etti.

Depremin ardından YTÜ'nün Yıldız ve Davutpaşa kampüslerindeki tüm binalarda detaylı teknik kontroller gerçekleştirilmiş ve incelemelerde herhangi bir yapısal hasara rastlanmamıştır.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsündeki etkinlik alanında kurulan 150'den fazla çadırda, spor salonunda ve kampüs içindeki camide yaklaşık 7 bin kişiye barınma imkanı sağlandı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsündeki etkinlik alanında kurulan 150'den fazla çadırda, spor salonunda ve kampüs içindeki camide yaklaşık 7 bin kişiye barınma imkanı sağlandı.