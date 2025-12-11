Van Tuşba'da Zincirleme Kaza: 6 Araç Çarpıştı, 3 Kişi Yaralandı

Van Tuşba'da 6 araç birbirine girdi: 3 kişi yaralandı
Tasmali Geçidi'nde sabaha karşı meydana gelen zincirleme kaza
Van’ın Tuşba ilçesinde, Tasmalı Geçidi üzerinde sabaha karşı etkili olan sis ve buzlanma sebebiyle 6 araç birbirine çarptı. Kazada toplam 3 kişi yaralandı.
Olayın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazada 6 aracın hasar gördüğü ve bazı araçlardaki eşyaların yola saçıldığı bildirildi. Jandarma ekipleri, olası başka kazaların önlenmesi amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
