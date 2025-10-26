Yılmaz: Fesih ve silah bırakma adımları olumlu; Zeynebiye Camii İstanbul siluetine yeni mana halkası ekledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Küçükçekmece'deki Zeynebiye Camii Açılışı ve Revak Alanı Temel Açma Töreninde konuştu. Yılmaz, hem terörle mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de camilerin toplum hayatındaki yerini vurguladı.

Fesih kararı ve terörle mücadele

Yılmaz, terör örgütünün almış olduğu fesih kararıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Fesih kararı almış olan terör örgütünün bugün itibariyle bazı açıklamalar yapmış olması, yeni bazı adımlar atıyor olması olumlu yönde değerlendirilen bir ilerlemeyi göstermektedir. Bu sürecin bu anlayışla devam etmesini diliyoruz. Fesih kararının, silahları bırakma kararının en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyoruz."

Yılmaz, sürecin uzaması halinde dezenformasyon ve provokasyon riskine dikkat çekerek, Türkiye'de ve bölgede barış ile huzur istemeyen güçlerin sürece müdahale etmeye çalışacağını belirtti. Meclis bünyesinde kurulan komisyona ve terörün sona ermesinin ülke kaynaklarının kalkınmaya yönelmesi bakımından önemine değindi.

Camilerin toplumdaki yeri ve Zeynebiye Camii'nin önemi

Törende camilerin sadece ibadet mekânı olmanın ötesinde eğitim, istişare, dayanışma ve sosyal hizmet işlevleriyle toplumsal gelişimde belirleyici rol oynadığını vurgulayan Yılmaz, cami ile kent ilişkisine dikkat çekti: "İstanbul, yedi tepesinden minareleriyle göğe uzanan, kubbeleriyle duaya karışan bir şehirdir. Zeynebiye Camii'nin tamamlanmasıyla bu kadim siluete, Küçükçekmece'den yeni bir mana halkası eklenmiş oldu."

Yılmaz, eski Zeynebiye Camii'nin 1978'de mütevazı imkânlarla inşa edildiğini, ilk olarak 40 kişilik yapıldığını ve bu öncülere teşekkür ettiğini söyledi: "Fiziki büyüklüklerle mana anlamında büyüklükler farklıdır. İlkleri yapanlar, kısıtlı imkanlarla iş yapanlar her zaman çok kıymetlidir. O gün o 40 kişilik camiyi yapanlara buradan şükranlarımızı iletiyoruz."

Caminin adının Hazreti Zeyneb'ten geldiğini hatırlatan Yılmaz, bu ismin Caferi toplumunun buluşma noktası olmasındaki önemini vurguladı ve kadınların toplumdaki rolüne dair şu ifadeyi kullandı: "Kadınsız bir toplumun tam anlamıyla ilerlemesi, gelişmesi, insani değerleri yaşatması mümkün değildir."

Kerbela, Gazze ve Türkiye'nin duruşu

Yılmaz, Kerbela hadiselerinin adalet, vicdan ve kardeşlik mesajını hatırlattığını belirterek, mazlumlarla dayanışmanın önemine dikkat çekti. Gazze için yaptığı değerlendirmede sert ifadeler kullandı: "Bugün Netenyahu Hükümeti Yezid'in geleneğini devam ettiriyor esasında. Bugün ki şartlarda Yezid'in yaptıklarını yapıyor, bunları görmemiz lazım."

Gazze'deki insani dramı Kerbela'ya benzeten Yılmaz, "Gazze bugün, mazlumun sesiyle dünyaya adalet diye haykıran bir Kerbela'dır." ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye'nin diplomatik çabaları sayesinde Gazze'de ateşkes zemininin oluştuğunu ve insani yardımların bölgeye ulaştırıldığını söyledi: "Sağlanan ateşkesin sürdürülmesi ve kalıcı bir çözüm için başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin'e giden yolun açmasını yürekten temenni ediyoruz. O günü görünceye kadar mazlum ve haklı Filistinlilerin yanında sonuna kadar durmaya devam edeceğiz."

Tören ve katılımcılar

Yılmaz, camilerin siyasetten uzak tutulmasının önemine değinerek, herkese inancını özgürce yaşama çağrısı yaptı: "Hiç kimse bir başkasını asimile etmeye, zorla kendisine benzetmeye çalışmasın. Herkes özgür bir ortamda inancını yaşasın."

Törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ve Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz de konuştu. Protokol üyeleri, konuşmaların ardından Revak Alanı'na temsili ilk kazma ve kürekleri vurdu. Törene milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, siyasi parti il başkanları, vakıf ve dernek başkanları, yurt dışından dini kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

