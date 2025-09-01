DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,19 -0,17%
ALTIN
4.587,69 -0,55%
BITCOIN
4.465.995,84 0,43%

Yılmaz: İkinci Çeyrek Verileri Ekonomimizin Dirençli Yapısını Ortaya Koyuyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ikinci çeyrek verilerinin büyüme modeline uygun olduğunu ve ekonominin dirençli yapısını ortaya koyduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 14:26
Yılmaz: İkinci Çeyrek Verileri Ekonomimizin Dirençli Yapısını Ortaya Koyuyor

Yılmaz: İkinci Çeyrek Verileri Ekonomimizin Dirençli Yapısını Ortaya Koyuyor

Büyüme modeline yönelik değerlendirme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İkinci çeyrek verileri büyüme modelimize uygun olarak ekonomimizin dirençli yapısını ve sürdürülebilir büyüme kararlılığımızı ortaya koymaktadır" sözleriyle verilerin önemini vurguladı.

Yılmaz'ın açıklaması, hükümetin izlediği büyüme modeline dair güveni ve ekonomik hedeflerdeki kararlılığı öne çıkardı.

Bu değerlendirme, ekonomik performansın dayanıklılık ve sürdürülebilirlik odaklı ele alındığını gösteriyor.

Açıklamanın, piyasa aktörleri ve kamuoyunda beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Triatlet Berkan Kobal bisiklet kazasında hayatını kaybetti
2
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
3
TCG İçel (F-518) Sefine Tersanesi'nde Denize İndirildi — MİLGEM İstif Sınıfı 8. Gemi
4
Beşiktaş'ta Çöpte Bulunan Bebek: Anne Elif A. Adliyeye Sevk Edildi
5
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
6
İzmir Çiğli'de silahlı saldırı: 6 şüpheli gözaltında
7
Binali Yıldırım: Adaletin Yükselmesi Türkiye'yi Daha Güvenilir Kılar — Erzincan Adli Yıl Açılışı

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu