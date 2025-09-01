Yılmaz: İkinci Çeyrek Verileri Ekonomimizin Dirençli Yapısını Ortaya Koyuyor
Büyüme modeline yönelik değerlendirme
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İkinci çeyrek verileri büyüme modelimize uygun olarak ekonomimizin dirençli yapısını ve sürdürülebilir büyüme kararlılığımızı ortaya koymaktadır" sözleriyle verilerin önemini vurguladı.
Yılmaz'ın açıklaması, hükümetin izlediği büyüme modeline dair güveni ve ekonomik hedeflerdeki kararlılığı öne çıkardı.
Bu değerlendirme, ekonomik performansın dayanıklılık ve sürdürülebilirlik odaklı ele alındığını gösteriyor.
Açıklamanın, piyasa aktörleri ve kamuoyunda beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.