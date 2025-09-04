DOLAR
41,17 -0,01%
EURO
48,07 -0,01%
ALTIN
4.687,23 0,58%
BITCOIN
4.570.726,22 1,03%

Yılmaz: Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşında Kalıcı Barış İçin Öncü Rol Üstlenmeye Hazır

Cevdet Yılmaz, Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katılarak Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı barış için öncü rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:28
Yılmaz: Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşında Kalıcı Barış İçin Öncü Rol Üstlenmeye Hazır

Yılmaz: Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşında Kalıcı Barış İçin Öncü Rol Üstlenmeye Hazır

Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katılım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen daha önce dört kez iştirak ettiği Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin beşincisine bugün çevrim içi katıldığını NSosyal hesabından duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macronun ev sahipliğinde hibrit formatta gerçekleşen toplantıda, ABD Başkanı Sayın Trump'ın aldığı inisiyatif sonrasında Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için yürütülen diplomatik çabalar ele alındı.

"Türkiye olarak kalıcı barışın tesisi için her alanda öncü rol üstlenmeye hazır olduğumuzu, taraflar arasında diplomasi ve diyaloğun öncelenmesi gerektiğini bir kez daha yineliyoruz."

Yılmaz, toplantıda ayrıca "Adil ve kalıcı barış sağlanıncaya kadar tüm imkanlarımızla diplomatik sürece katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen daha önce...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen daha önce dört kez iştirak ettiği Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin beşincisine çevrim içi katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat
2
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Adana Aladağ'da Domuz Avında 17 Yaşındaki Barış Şahin Kazara Öldü, Arkadaşı H.M. Gözaltında
4
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği
5
Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif
6
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
7
Ordu Yetkilisi: Gazze'nin İşgali Hamas'ı Teslim Ettireceğinin Garantisi Değil

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı