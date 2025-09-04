Yılmaz: Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşında Kalıcı Barış İçin Öncü Rol Üstlenmeye Hazır

Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katılım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen daha önce dört kez iştirak ettiği Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin beşincisine bugün çevrim içi katıldığını NSosyal hesabından duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macronun ev sahipliğinde hibrit formatta gerçekleşen toplantıda, ABD Başkanı Sayın Trump'ın aldığı inisiyatif sonrasında Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için yürütülen diplomatik çabalar ele alındı.

"Türkiye olarak kalıcı barışın tesisi için her alanda öncü rol üstlenmeye hazır olduğumuzu, taraflar arasında diplomasi ve diyaloğun öncelenmesi gerektiğini bir kez daha yineliyoruz."

Yılmaz, toplantıda ayrıca "Adil ve kalıcı barış sağlanıncaya kadar tüm imkanlarımızla diplomatik sürece katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen daha önce dört kez iştirak ettiği Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin beşincisine çevrim içi katıldı.