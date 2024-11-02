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Yıpranan Kur'an-ı Kerim'leri Restore Eden Gönüllü: Fatih Erdoğan'ın Hikayesi

Fatih Erdoğan, Elazığ'da yıpranmış Kur'an-ı Kerim'leri gönüllü olarak onarıyor. 4 yılda 1000'den fazla eser restore etti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 11:54
Yıpranan Kur'an-ı Kerim'leri Restore Eden Gönüllü: Fatih Erdoğan'ın Hikayesi

Kur'an-ı Kerim’lerin Restorasyonuna Meraklı Fatih Erdoğan

Elazığ'da 53 yaşındaki Fatih Erdoğan, ciltleme sanatıyla yıpranmış olan Kur'an-ı Kerim'leri onarıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra, 4 yıl önce camilerde ve Kur'an kurslarında yıpranmış kitapları restore etme amacıyla bu sanatı öğrenmeye karar verdi.

Kendine Atölye Kurdu

Kur'an-ı Kerim’leri restore etmeye başladıktan sonra, talebin artması üzerine Fırat Üniversitesi Akademi Camisi bünyesinde bir atölye açtı. Sabahın erken saatlerinde atölyesine gelen Erdoğan, cami ve Kur'an kurslarından veya bireysel olarak getirilen eski ve yıpranmış kitapları titizlikle onarıyor.

Gönüllü Çalışmalar

Fatih Erdoğan, bu başarılı projeye gönüllü olarak katılıyor, malzeme ihtiyaçlarını ise hayırseverlerden temin ediyor. 4 yıl süresince 1000'den fazla Kur'an-ı Kerim'i restore ettiğini belirtiyor. Kendi sözleriyle; "Günde bir Kur'an ciltleyebiliyorum."

Kur'an-ı Kerim'e Hizmet Etmek

Bahsettiği ciltleme sanatı, artık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Erdoğan, Kur'an-ı Kerim’lerin tekrar kullanılabilir hale gelmesinin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtiyor. "Bu işle Kur'an-ı Kerim'e hizmet ediyoruz. Tamirini yaptığım Kur'an-ı Kerim’leri kardeşlerimiz alıp okuduğu zaman duyduğum mutluluk tarif edilemez,“ diyerek, bu işin kendisi için taşıdığı anlamı vurguluyor.

Erdoğan, bu sanatı sürdüreceğini ve yıpranan Kur'an-ı Kerim’lerin tekrar ciltlenmesi için elinden geleni yapacağını ifade ediyor.

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