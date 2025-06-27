DOLAR
39,84 -0,09%
EURO
46,74 -0,03%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.275.230,32 -0,2%

YÖK Bilim Kafe: 'Evrende Su Arayışı' Söyleşisi Gerçekleşti

YÖK Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Evrende Su Arayışı' söyleşisinde Dr. Umut Yıldız, uzay ve su arayışını anlattı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 20:11
YÖK Bilim Kafe: 'Evrende Su Arayışı' Söyleşisi Gerçekleşti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri, Türkiye genelindeki 81 ildeki 150'yi aşkın üniversitede devam ediyor. Bu etkinlikler kapsamında, 'Evrende Su Arayışı' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Etkinlik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde yapıldı ve Nasa'daki görevinden dönen ODTÜ Bilim İletişimi Ofisi Direktörü Dr. Umut Yıldız tarafından yönetildi.

Söyleşi sırasında gençler ile bir araya gelen Yıldız, suyun gezegenler ve yıldızların oluşumundaki rolü, insanlığın evrende su ve yaşam izleri arayışı gibi konulara değindi. Ayrıca, evrende olası yaşam formlarının varlığı üzerine de önemli bilgiler paylaştı.

Etkinlik sonrası basın açıklaması yapan Yıldız, YÖK'ün Bilim Kafe projesinin halk ile bilimi buluşturma açısında büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Yıldız, "Bilim insanlarının çalışmalarını halka tanıtmaları, destek bulmak ve fon kazanmak açısından kritik öneme sahip. Böylelikle daha fazla doktora ve master öğrencisi yetiştirilebilir," dedi.

Yıldız, Türkiye'nin uzay alanındaki potansiyelini vurgulayarak, "Yurt dışındaki deneyimli bireylerin Türkiye'ye dönmesi, uzay çalışmalarını hızlandıracaktır. Gelecekte uzaya çıkacak roketlerin maliyetlerinin düşmesi ile birçok yeni uzay şirketinin kurulmasını bekliyorum. Gençlerin uzay ile ilişkili mesleklere yönelmelerini tavsiye ediyorum," şeklinde konuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "Bilim İletişimi Ofisi" tarafından 81 ildeki 150'yi aşkın üniversitede...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "Bilim İletişimi Ofisi" tarafından 81 ildeki 150'yi aşkın üniversitede koordine edilen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, "Evrende Su Arayışı" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "Bilim İletişimi Ofisi" tarafından 81 ildeki 150'yi aşkın üniversitede...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "Bilim İletişimi Ofisi" tarafından 81 ildeki 150'yi aşkın üniversitede koordine edilen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, "Evrende Su Arayışı" başlıklı söyleşi düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Orman Yangını: Gölpazarı'nda Evler Zarar Gördü
2
Küçükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
3
Afyonkarahisar'da Otomobil ve Traktör Çarpışması: 4 Yaralı
4
Kırklareli'nde Şekerin Vücuda Etkileri Konuşuldu
5
Uşak'ta Park Halindeki Kamyona Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
6
Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
7
Siirt'te 'Bilim Kafe' Etkinliği: Enerji Teması Ele Alındı

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı