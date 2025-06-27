YÖK Bilim Kafe: 'Evrende Su Arayışı' Söyleşisi Gerçekleşti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri, Türkiye genelindeki 81 ildeki 150'yi aşkın üniversitede devam ediyor. Bu etkinlikler kapsamında, 'Evrende Su Arayışı' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Etkinlik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde yapıldı ve Nasa'daki görevinden dönen ODTÜ Bilim İletişimi Ofisi Direktörü Dr. Umut Yıldız tarafından yönetildi.

Söyleşi sırasında gençler ile bir araya gelen Yıldız, suyun gezegenler ve yıldızların oluşumundaki rolü, insanlığın evrende su ve yaşam izleri arayışı gibi konulara değindi. Ayrıca, evrende olası yaşam formlarının varlığı üzerine de önemli bilgiler paylaştı.

Etkinlik sonrası basın açıklaması yapan Yıldız, YÖK'ün Bilim Kafe projesinin halk ile bilimi buluşturma açısında büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Yıldız, "Bilim insanlarının çalışmalarını halka tanıtmaları, destek bulmak ve fon kazanmak açısından kritik öneme sahip. Böylelikle daha fazla doktora ve master öğrencisi yetiştirilebilir," dedi.

Yıldız, Türkiye'nin uzay alanındaki potansiyelini vurgulayarak, "Yurt dışındaki deneyimli bireylerin Türkiye'ye dönmesi, uzay çalışmalarını hızlandıracaktır. Gelecekte uzaya çıkacak roketlerin maliyetlerinin düşmesi ile birçok yeni uzay şirketinin kurulmasını bekliyorum. Gençlerin uzay ile ilişkili mesleklere yönelmelerini tavsiye ediyorum," şeklinde konuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "Bilim İletişimi Ofisi" tarafından 81 ildeki 150'yi aşkın üniversitede koordine edilen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, "Evrende Su Arayışı" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "Bilim İletişimi Ofisi" tarafından 81 ildeki 150'yi aşkın üniversitede koordine edilen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, "Evrende Su Arayışı" başlıklı söyleşi düzenlendi.