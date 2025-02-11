YÖK'ten Kadın Akademisyen Oranları Açıklaması: En Yüksek Seviyeye Ulaşıldı

YÖK'ten Kadın Akademisyen Oranları Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan 184 bin 21 öğretim elemanı arasında kadın akademisyenlerin oranının %47’ye ulaştığını açıkladı. Bu oran, şimdiye kadar ulaşılan en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü

YÖK'ün, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği açıklamada, Türkiye'de kadınların yükseköğretime katılımının ve akademideki rolünün artmaya devam ettiği vurgulandı. Üniversitelerdeki yükselen kadın öğrenci ve öğretim elemanı sayıları, cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar ve eğitimde fırsat eşitliği konusunda önemli katkılar sağlıyor.

2024 Öğrenci Verileri

2024 yılı verilerine göre, üniversitelerde toplam 7 milyon 330 bin 932 öğrenci bulunuyor. Bu rakamın 3 milyon 873 bin 437'si kadın, 3 milyon 457 bin 495'i erkek olarak kaydedildi. Yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısında kadınların oranı %53’e yükselirken, ön lisans düzeyinde bu oran %54, lisansta %52, yüksek lisansta %50 ve doktorada %51 olmuştur.

Yükseköğretim Kurumu'ndan Pozitif Ayrımcılık

YÖK'ün aldığı kararlar neticesinde, 2023 yılından itibaren 34 yaş üzeri kadınlar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ek kontenjan tanımlanarak pozitif ayrımcılık uygulandı. Bu uygulama sayesinde, eğitim hayatına devam edemeyen kadınlar, yükseköğrenime başlayarak kariyerlerine yeni bir yön verebiliyorlar.

Kadın Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Sayısı

Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları arasında kadın sayısı, erkekleri geride bırakmış durumda. 184 bin 21 öğretim elemanının 86 bin 489'u kadın, 97 bin 532'si erkek olarak kaydedilmiştir. Araştırma görevlilerinin %55'i, öğretim görevlisi kadrosunun ise %52'si kadınlardan oluşuyor. Ayrıca, profesörlerin %35'i, doçentlerin %43'ü ve doktor öğretim üyelerinin %48'i kadınlardan oluşmaktadır.

Kadına Yönelik Şiddet Alanında Yayınlar

Üniversitelerde sosyal sorumluluk projeleri ve akademik çalışmalar kapsamında, kadına yönelik şiddet, insan hakları ve kadın hakları konularında birçok yayınevi katkı sunmuş durumda. 2024'te fırsat eşitliği ile ilgili 12 tez ve 192 yayın yapılmışken, kadına yönelik şiddet alanında ise 4 bin 142 yayın üretilmiştir.

Güncel verilere göre, fırsat eşitliği, insan hakları ve kadın hakları konularında toplam 10 bin 336 tez ve yayın bulunmaktadır.