Yozgat'ın 'Manili Kaptan'ı Mehmet Uzun, Manileri ve Otobüs Yazılarıyla Dikkat Çekiyor

Nezaket, mani ve eğitimci geçmişinin izleriyle yolcuların sevgisini kazanıyor

Yozgat Özel Halk Otobüsü şoförü Mehmet Uzun, nezaketli davranışları, söylediği maniler ve otobüsündeki yazılarla ilgi çekiyor.

59 yaşındaki ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli olan Uzun, çalışma sırasında takım elbise giyiyor; 2021'den beri halk otobüsü şoförlüğü yapıyor ve kendisini 'Manili Kaptan' olarak tanıtıyor.

Yolcuları karşılaması, inen yolculara iyi dilek ve temennilerde bulunmasıyla ön plana çıkıyor.

"İnsanları çok seviyoruz"

Uzun, yolcu taşımacılığının önemine dikkat çekerek şöyle diyor: "Kan taşıyor, can taşıyor, en değerli varlık Yozgat’ı taşıyoruz. Biz, insanları çok seviyoruz. Burada adları başka, tatları başka, özleri başka sözleri başka arkadaşlarla sabahın seherinde başlıyor, gecenin geç saatlerine kadar devam ediyoruz. Bu bizim ekmeğimiz, bu bizim mesleğimiz".

"Kulun kula duası her zaman şifadır"

Mani söylemenin içinden geldiğini belirten Uzun, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Söylediğim maniler yaradılıştan gelen bir şey. Son durağa varınca orada söylüyorum. 'Dört yol çarşı merkez inecek herkes, otogara gidenler inmesin yeter ki gülen yüzler solmasın, her şey gönlünüzce olsun' diyorum. Bunu insanlara moral olsun, motivasyon olsun, neşe olsun diye söylüyorum. Kulun kula duası her zaman şifadır. Dua etmek iyidir. İyi niyet iyidir. Biz de Yozgatlı olarak güneşin koşarak doğduğu üzülerek battığı güzelim dünyanın ve Türkiye’nin tam ortası Yozgat’tan bizi izleyen bizi seyreden, misafir olan arkadaşlarımıza ve Yozgat halkına teşekkür ediyorum".

Otobüsündeki yazıların emekli olduğu Milli Eğitim camiasından izler taşıdığını söyleyen Uzun, kırgınlıkların olmaması ve kendisini tercih eden yolculara teşekkür etmek amacıyla yazılar kullandığını, bu dünyayı ve öteki dünyayı unutmamak gerektiğini vurguluyor.

Fatih Mahalle Muhtarı Akif Akbulut ise Uzun için, "Mehmet ağabeyimiz değerli bir ağabeyimiz. Müşteriye davranışları ve yazılarından da göründüğü gibi ne kadar kaliteli bir insan olduğu belli. Mehmet ağabey işine titiz biri. Hem Milli Eğitim’den hem de otobüsten tanıyan çok" dedi.

YOZGAT ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ MEHMET UZUN, NEZAKETLİ DAVRANIŞLARI, MANİLERİ VE OTOBÜS YAZILARIYLA GÖRENLERİN BEĞENİSİNİ TOPLUYOR.-