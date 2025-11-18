Yozgat Sorgun'da Baba ve Oğul 30 Yıldır Organik Lahana Üretiyor

Yozgat Sorgun'da baba-oğul 30 yıldır yerli beyaz lahana üretiyor; aracısız satışla taze, organik ürün bölge halkına ulaşıyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 10:51
Yozgat Sorgun'da Baba ve Oğul 30 Yıldır Organik Lahana Üretiyor

Yozgat Sorgun'da Baba ve Oğul 30 Yıldır Organik Lahana Üretiyor

Sorgun tarlalarından pazara: Aracısız, taze ve yerel lahana

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, 30 yıldır lahana yetiştiren baba ve oğul hem geçimlerini sağlıyor hem de bölge halkına organik ve taze ürün sunuyor. Verimli topraklarda yetişen lahanalar hem tarlada hem de Sorgun pazarında satışa çıkarılıyor; üreticiler aracısız satış yaparak vatandaşın doğrudan taze ürüne ulaşmasını sağlıyor.

Önal Yiğit: "Yozgat Sorgun merkezdeniz. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Biz bunu bir yıl evvelinden gübreliyoruz. Hayvan gübresi ve yanmış gübreye iki defa sürüyoruz. Kazayağı düzenlemesini yapıyor. Sonra tekrar karıkları baharın yapıp bunun tohumdan fidesini ekiyoruz. Fide olunca göçürüyoruz buraya. Ondan sonra sulama işi, çapa işi bir yıl boyunca, 6 ay boyunca devam ediyor. Mayıs 1’de ekeriz, kasım ayında sökümü başlıyor. Bu aya kadar da suyunu kesmiyoruz. Devamlı haftada bir, 10 günde bir su veriyoruz. Bunun yetişmesi bu şekilde meşakkati. Baba sanatı gibi bir şey yani. 30 yıldır yapıyoruz. Her sene aynı yerde aynı ürün olmuyor, verim düşüyor."

Üretim sürecinin ayrıntılarını aktaran çiftçi, tohumdan fidana, sulama ve çapaya kadar tüm aşamaları uzun yılların deneyimiyle yürüttüklerini vurguluyor.

Mustafa Yiğit: "Lahanamızın hasadı bir ay önce başladı. Pazarcı düşük verdiği için perakende satma taraftarı olduk. Tarladan isteyen alıyor, Perşembe günü buranın pazarında da satıyoruz. Lahanalarımız 15 kilodan 50 kiloya kadar geliyor. 300 liradan 500 liraya kadar sattık. Bu bizim yerli beyaz lahanamız. Tohumdan fidesini yaparak kendimiz yetiştirdik. Lezzeti yıllardır bilinen bir lahana çeşidimiz."

Yiğit ailesi, pazarcıların düşük fiyat teklifleri nedeniyle doğrudan tüketiciye satış yapmayı tercih ediyor. Lahanalar 15-50 kilogram arasında değişirken, satış fiyatları 300-500 lira aralığında gerçekleşiyor. Her Perşembe Sorgun pazarında tarladan gelen taze lahanalar tüketiciyle buluşuyor.

YOZGAT’TA BABA-OĞUL, 30 YILDIR SÜRDÜRDÜKLERİ LAHANA ÜRETİMİYLE HEM GEÇİMLERİNİ SAĞLIYOR HEM DE...

YOZGAT’TA BABA-OĞUL, 30 YILDIR SÜRDÜRDÜKLERİ LAHANA ÜRETİMİYLE HEM GEÇİMLERİNİ SAĞLIYOR HEM DE BÖLGE HALKINA ORGANİK ÜRÜN SUNUYOR.-

YOZGAT’TA BABA-OĞUL, 30 YILDIR SÜRDÜRDÜKLERİ LAHANA ÜRETİMİYLE HEM GEÇİMLERİNİ SAĞLIYOR HEM DE...

İLGİLİ HABERLER

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
L’Oréal Türkiye’den 'Tabuları Yıkalım' Serisi: Menopoz ve Andropoz Farkındalığı
2
Kırklareli Vize'de Yerli ve Milli Yulaf Çeşitleri Demonstrasyonu
3
Konyaaltı Karavan Park: Yazın 8 Bin, Kışın da Doluluk Devam Ediyor
4
Göktaş: Engelli Hakları Eylem Planı ile Sosyal Devlet Vizyonunu Güçlendiriyoruz
5
MSB: İran Hudut Hattında 3 Çuvalda 81.133 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
6
Milyonluk Develer Gelin Gibi Süsleniyor: Saraçlarda Sezon Yoğunluğu
7
Samsun'da Kavşakta Çarpışma: 2 Yaralı

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları