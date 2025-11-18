Yozgat Sorgun'da Baba ve Oğul 30 Yıldır Organik Lahana Üretiyor

Sorgun tarlalarından pazara: Aracısız, taze ve yerel lahana

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, 30 yıldır lahana yetiştiren baba ve oğul hem geçimlerini sağlıyor hem de bölge halkına organik ve taze ürün sunuyor. Verimli topraklarda yetişen lahanalar hem tarlada hem de Sorgun pazarında satışa çıkarılıyor; üreticiler aracısız satış yaparak vatandaşın doğrudan taze ürüne ulaşmasını sağlıyor.

Önal Yiğit: "Yozgat Sorgun merkezdeniz. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Biz bunu bir yıl evvelinden gübreliyoruz. Hayvan gübresi ve yanmış gübreye iki defa sürüyoruz. Kazayağı düzenlemesini yapıyor. Sonra tekrar karıkları baharın yapıp bunun tohumdan fidesini ekiyoruz. Fide olunca göçürüyoruz buraya. Ondan sonra sulama işi, çapa işi bir yıl boyunca, 6 ay boyunca devam ediyor. Mayıs 1’de ekeriz, kasım ayında sökümü başlıyor. Bu aya kadar da suyunu kesmiyoruz. Devamlı haftada bir, 10 günde bir su veriyoruz. Bunun yetişmesi bu şekilde meşakkati. Baba sanatı gibi bir şey yani. 30 yıldır yapıyoruz. Her sene aynı yerde aynı ürün olmuyor, verim düşüyor."

Üretim sürecinin ayrıntılarını aktaran çiftçi, tohumdan fidana, sulama ve çapaya kadar tüm aşamaları uzun yılların deneyimiyle yürüttüklerini vurguluyor.

Mustafa Yiğit: "Lahanamızın hasadı bir ay önce başladı. Pazarcı düşük verdiği için perakende satma taraftarı olduk. Tarladan isteyen alıyor, Perşembe günü buranın pazarında da satıyoruz. Lahanalarımız 15 kilodan 50 kiloya kadar geliyor. 300 liradan 500 liraya kadar sattık. Bu bizim yerli beyaz lahanamız. Tohumdan fidesini yaparak kendimiz yetiştirdik. Lezzeti yıllardır bilinen bir lahana çeşidimiz."

Yiğit ailesi, pazarcıların düşük fiyat teklifleri nedeniyle doğrudan tüketiciye satış yapmayı tercih ediyor. Lahanalar 15-50 kilogram arasında değişirken, satış fiyatları 300-500 lira aralığında gerçekleşiyor. Her Perşembe Sorgun pazarında tarladan gelen taze lahanalar tüketiciyle buluşuyor.

