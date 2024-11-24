Yozgat'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yozgat Valiliği'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere dayanarak 25 Kasım Pazartesi günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okulların kapalı olacağı bildirildi.

Açıklamada, bu gece saatlerinde sıcaklıkların kent genelinde sıfırın altında 6 ile 10 derece arasında seyredeceği belirtilirken, kar ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek sorunlara da dikkat çekildi.

Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli aynı tarihte idari izinli sayılacak. Zaman zaman şiddetli hıza ulaşan rüzgarın tipiye neden olabileceği vurgulandı.

Yozgat'ta yaşayan vatandaşların, soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaları ve acil durumlarda dikkatli davranmaları istendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.