Yozgat’ta Mevsimin İlk Karı: Akdağmadeni Beyaza Bürüdü

Yozgat’ta mevsimin ilk karı Akdağmadeni'yi beyaza bürüdü
İç Anadolu'da soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte İç Anadolu Bölgesi genelinde kar yağışı etkili oldu. Mevsimin ilk karının düştüğü Yozgat, kartpostallık görüntülere sahne oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından bölgenin çeşitli kesimlerinde başlayan yağış, Yozgat’ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkisini gösterdi. Özellikle Akdağmadeni ilçesi kısa sürede beyaza büründü.
Güne karla başlayan vatandaşlar bazı noktalarda trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İlçe merkezindeki ve çevresindeki ormanlık alanlar ise karla kaplanarak görsel şölen sundu.
Ormandaki eşsiz manzara, dron ile havadan kayda alınarak bölgenin ilk karından oluşan etkileyici görüntüler ölümsüzleştirildi.
Yetkililer, ulaşım ve günlük yaşam için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.
