Yozgat'ta Trafik Kazasında Ölen Hemşire Derya Balta Toprağa Verildi

Yerköy'de trafik kazasında yaşamını yitiren 48 yaşındaki hemşire Derya Balta, şehir hastanesindeki törenin ardından Hüzni Baba Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:14
Yozgat'ta hemşire Derya Balta son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren 48 yaşındaki hemşire Derya Balta, yakınları, mesai arkadaşları ve yetkililerin katıldığı törenle toprağa verildi.

Hastanede tören ve taziye

Balta için ilk tören, görev yaptığı Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde düzenlendi. Burada yapılan duanın ardından ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.

Törene katılan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer, ailenin yanına giderek taziyelerini sundu.

Cenaze namazı ve defin

Merhumeyin naaşı daha sonra Çapanoğlu Büyük Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hüzni Baba Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan, merhumenin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Kaza detayları

Olayda, Murat Balta (52) idaresindeki 34 FS 310 plakalı otomobil, dün Yozgat-Kırıkkale kara yolunun 15. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Derya Balta hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

