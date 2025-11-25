Yüksekova'da Emniyet ve Jandarma 25 Kasım'da Şiddete 'Dur' Dedi

Yüksekova'da kolluk kuvvetleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda ortak bir bilgilendirme standı kurdu.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin bilgilendirici broşürler ve farkındalık rozetleri dağıtıldı. Kurum temsilcileri, günün önemine dikkat çeken ortak bir açıklama yaptı.

"Bugün, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nün taşıdığı önemi anlatmak üzere buradayız. Kadınlarımıza vermek istediğimiz mesaj çok açık, eğer bir gün yorgun düşerseniz, kapısını çalabileceğiniz kurumlar, elini tutabileceğiniz ve sizi dinlemeyi bekleyen insanlar daima var. Sizin için çalışan bir adalet mekanizması, sizin için hazırlanmış sığınaklar ve sizin için atılacak bir adım mutlaka bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki; her kadın özgürce nefes almayı, güvenli bir şekilde var olmayı ve sevgi dolu bir yaşam sürmeyi hak eder. İyi ki varsın, iyi ki güçlüsün, iyi ki kadınsın diyoruz."

