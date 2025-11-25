Yüksekova'da Emniyet ve Jandarma 25 Kasım'da Şiddete 'Dur' Dedi

Yüksekova'da emniyet, jandarma ve kurumlar 25 Kasım'da 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda stand kurup broşür ve rozet dağıtarak kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:13
Yüksekova'da Emniyet ve Jandarma 25 Kasım'da Şiddete 'Dur' Dedi

Yüksekova'da Emniyet ve Jandarma 25 Kasım'da Şiddete 'Dur' Dedi

HAKKARİ (İHA)

Yüksekova'da kolluk kuvvetleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda ortak bir bilgilendirme standı kurdu.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin bilgilendirici broşürler ve farkındalık rozetleri dağıtıldı. Kurum temsilcileri, günün önemine dikkat çeken ortak bir açıklama yaptı.

"Bugün, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nün taşıdığı önemi anlatmak üzere buradayız. Kadınlarımıza vermek istediğimiz mesaj çok açık, eğer bir gün yorgun düşerseniz, kapısını çalabileceğiniz kurumlar, elini tutabileceğiniz ve sizi dinlemeyi bekleyen insanlar daima var. Sizin için çalışan bir adalet mekanizması, sizin için hazırlanmış sığınaklar ve sizin için atılacak bir adım mutlaka bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki; her kadın özgürce nefes almayı, güvenli bir şekilde var olmayı ve sevgi dolu bir yaşam sürmeyi hak eder. İyi ki varsın, iyi ki güçlüsün, iyi ki kadınsın diyoruz."

YÜKSEKOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, JANDARMA KOMUTANLIĞI VE ÇEŞİTLİ KAMU KURUMLARI, 25 KASIM KADINA...

YÜKSEKOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, JANDARMA KOMUTANLIĞI VE ÇEŞİTLİ KAMU KURUMLARI, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA ANLAMLI BİR FARKINDALIK ETKİNLİĞİNE İMZA ATTI.

YÜKSEKOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, JANDARMA KOMUTANLIĞI VE ÇEŞİTLİ KAMU KURUMLARI, 25 KASIM KADINA...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korgeneral Kadıoğlu Tiflis'te Geladze ile Görüştü: C-130 Kazasına Teşekkür
2
Mardin'de Sopalı Kavga: Artuklu'da 6 Kişi Yaralandı
3
Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)
4
İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki
5
Erzincan'da Baba ve Oğlu Tabancayla Ölü Bulundu
6
Siirt'te otomobilin çarptığı 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
7
Bağcılar'da Plevne Parkı Süresiz Mühürlendi: 5 Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat