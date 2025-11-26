Yüksekova'da Karayola Düşen Dev Kayalar Sürücüleri Korkuttu

Yüksekova Esendere yolu'nda yoğun kar sonrası kopan dev kayalar karayoluna düştü; sürücüler el birliğiyle taşları temizleyerek olası faciayı önledi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 18:21
Yüksekova'da Karayola Düşen Dev Kayalar Sürücüleri Korkuttu

Yüksekova'da Karayola Düşen Dev Kayalar Sürücüleri Korkuttu

Esendere yolu'nda taş düşmesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karayoluna düşen dev kaya parçaları, trafikte seyir halinde olan sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışının ardından dağlık bölgelerden kopan büyük kaya ve taş kütleleri aniden karayolunun ortasına düştü ve yoldan geçen sürücülerde paniğe yol açtı.

Ancak çevredeki sürücüler ve bölge halkı, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için hemen müdahale etti. Sürücüler araçlarından inerek el birliğiyle kaya parçalarını yol kenarına çekti ve karayolunu temizledi.

Bu özverili müdahale sayesinde trafik aksamadı ve muhtemel bir facianın önüne geçildi. Olay, bölge sakinlerinin işbirliğiyle kazasız atlatıldı.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KARAYOLUNA DÜŞEN DEV KAYA PARÇALARI, TRAFİKTE SEYİR HALİNDE OLAN...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KARAYOLUNA DÜŞEN DEV KAYA PARÇALARI, TRAFİKTE SEYİR HALİNDE OLAN SÜRÜCÜLERE ADETA KABUS YAŞATTI. OLASI BİR FACİAYI ÖNLEMEK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞAN VATANDAŞLAR, YOLU KISA SÜREDE ULAŞIMA AÇTI.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KARAYOLUNA DÜŞEN DEV KAYA PARÇALARI, TRAFİKTE SEYİR HALİNDE OLAN...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör ve 105 Kaçak Göçmen Yakalandı
4
Şanlıurfa'da Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Yakalandı, 8 Tutuklandı
5
Artvin Borçka'da İş Makinesi Alev Aldı
6
Kardelen Parkı Açıldı — Kızılcıklı Mahallesi Yeni Yaşam Alanına Kavuştu

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama