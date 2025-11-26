Yüksekova'da Karayola Düşen Dev Kayalar Sürücüleri Korkuttu

Esendere yolu'nda taş düşmesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karayoluna düşen dev kaya parçaları, trafikte seyir halinde olan sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışının ardından dağlık bölgelerden kopan büyük kaya ve taş kütleleri aniden karayolunun ortasına düştü ve yoldan geçen sürücülerde paniğe yol açtı.

Ancak çevredeki sürücüler ve bölge halkı, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için hemen müdahale etti. Sürücüler araçlarından inerek el birliğiyle kaya parçalarını yol kenarına çekti ve karayolunu temizledi.

Bu özverili müdahale sayesinde trafik aksamadı ve muhtemel bir facianın önüne geçildi. Olay, bölge sakinlerinin işbirliğiyle kazasız atlatıldı.

