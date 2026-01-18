Yüksekova'da Trafik Polisi Buzlu Yolda Mahsur Kalan Kamyoneti İtti

Cengiz Topel Caddesi'nde Soryan İş Merkezi mevkiinde yardım seferberliği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, yoğun buzlanma nedeniyle Soryan İş Merkezi mevkiinde yolda mahsur kalan bir kamyonet, bölgede görevli bir trafik polisi tarafından itilerek hareket ettirildi.

Tekerlekleri buzda boş dönünce ilerleyemeyen kamyoneti fark eden trafik polisi, müdahale ederek aracın kurtarılmasını sağladı. Olay sırasında çevredeki vatandaşlar da polise destek verdi; yardım anları kameraya yansıdı.

Dondurucu soğuğa rağmen polis ve vatandaşların ortak çabasıyla kamyonet buzlu zeminden çıkarılarak yoluna devam etti. Polis memurunun bu duyarlı davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için sürücüleri zincir ve kış lastiği kullanımı konusunda uyardı ve buzlanma ile don olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BUZLU YOLDA MAHSUR KALARAK İLERLEYEMEYEN KAMYONETİ, BÖLGEDE GÖREVLİ TRAFİK POLİSİ İTEREK KURTARD