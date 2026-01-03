DOLAR
Yüksekova'da Traktörle Kurtarma: 65 Yaşındaki Hasta Karla Kapalı Yoldan Ambulansta Taşındı

Bulgurlu Navdiyan Mahallesi'nde yolu kapanan 65 yaşındaki Hadi Aybar, köylülerin traktörle yolu açmasının ardından ambulansa ulaştırılarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:58
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 19:05
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, bazı yerleşim birimlerinin merkezle bağlantısını kesti. Karın yoğun hissedildiği Bulgurlu Navdiyan Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki tansiyon hastası Hadi Aybar, evinde aniden rahatsızlandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kar kalınlığı ve kapanan yollar nedeniyle mahalleye ulaşamadı. Bu gelişme üzerine mahalle sakinleri seferber oldu ve traktörlerle yolu açarak hastayı ulaşılabilir bir noktaya taşıdı.

Traktör yardımıyla mahalle dışındaki uygun bir noktaya getirilen Aybar, burada bekleyen ambulansa nakledildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aybar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Hastanın sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.

Mahalle sakinleri, karla mücadelede kırsal mahallelerin ulaşımının önceliklendirilmesini talep etti. Bölgedeki yol açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor; Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri ve belediye ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir.

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

