Yüksekova’da Traktörle Kurtarma: Hasta Köylülerin İmdadına Yetişti

Yüksekova'nın Bulgurlu Navdiyan Mahallesi'nde yolların kapanmasıyla rahatsızlanan 65 yaşındaki Hadi Aybar, köylülerin traktörle taşımasıyla ambulansa ulaştırılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:50
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 18:50
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Bulgurlu Navdiyan Mahallesi başta olmak üzere birçok yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi.

Köylüler seferber oldu

Mahallede yaşayan 65 yaşındaki tansiyon hastası Hadi Aybar, evinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının bilgilendirmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kar kalınlığı ve kapalı yollar nedeniyle ambulansın mahalleye giriş yapamadığını belirledi.

Ambulans ulaşamayınca mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla traktör kullanarak kapalı yolu aşmaya çalıştı. Aybar, traktörle mahalle dışındaki uygun bir noktaya taşındı ve burada bekleyen ambulansa nakledildi.

Müdahale ve talepler

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aybar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanın sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

Mağduriyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, karla mücadele çalışmalarının hızlandırılmasını ve özellikle ulaşımı kesilen kırsal mahallelere öncelik verilmesini talep etti. Bölgede Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

