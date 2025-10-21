Yumaklı: Macaristan Türkiye'nin gönül bağı ve müttefiki

Resepsiyon ve katılımcılar

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Milli Gün vesilesiyle Ankara'da düzenlenen resepsiyon, Büyükelçi Viktor Matis ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dışişleri Bakan Yardımcıları Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, diplomatik misyon temsilcileri ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.

Resepsiyon, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğrenci Korosu eşliğinde iki ülkenin milli marşlarıyla başladı.

Yumaklı'nın mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşmasında Macaristan'ı Milli Günü nedeniyle Türk hükümeti adına tebrik etti. Yumaklı, iki halkın kardeşliğinin tarihsel kökleri olduğunu belirterek bu ilişkinin ortak değerlere, karşılıklı güvene ve yüzyıllara dayanan kültürel bağlara dayandığını söyledi.

Yumaklı, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerletilmesi için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı ve Ankara'da kısa süre sonra düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı'nın bu iradenin somut göstergesi olduğunu ifade etti.

"Aynı zamanda gönül bağı kurduğumuz bir dost, ortak geleceğe yürüdüğümüz bir müttefiktir." diyerek Macaristan'ın Türkiye için yalnızca stratejik bir ortak olmadığını belirten Yumaklı, siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomi, ticaret, savunma ve enerji alanlarındaki işbirliğinin de güçlendiğini aktardı.

Kültür, turizm ve eğitimdeki yakın ilişkilerin halklar arasındaki dostluğu zenginleştirdiğini söyleyen Yumaklı, 2024'ü Kültür Yılı olarak kutladıklarını ve 2024'ün aynı zamanda Bilim ve İnovasyon Yılı ilan edildiğini, bunun bilimsel ve teknolojik işbirliğini derinleştireceğine inandıklarını belirtti.

Yumaklı ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Eylül'de Macaristan'a yaptığı ziyaretin ilişkilerin geldiği düzeyi gösterdiğini, Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na yaptığı katkıları takdir ettiklerini ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine verdiği güçlü destek için teşekkür ettiklerini ifade etti.

Büyükelçi Matis'in değerlendirmesi

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, iki ülke ilişkilerinin 2013'te stratejik ortaklığa, 2023'te ise geliştirilmiş stratejik ortaklığa yükseldiğini hatırlattı. Matis, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımını aktif olarak destekliyoruz." dedi.

Matis, son on yılda ikili ticaret hacminin 2,5 kat arttığını, bu yıl için hedeflerinin ticaret hacmini 5 milyar dolar'a çıkarmak olduğunu söyledi. Ayrıca yatırım hacminde artış, karşılıklı burslar ve savunma sanayii işbirliğinde kaydedilen ilerlemelere dikkat çekti.

7 senedir Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüttüğünü anımsatan Matis, bu süre zarfında Kovid-19 salgını ve yaşanan doğal afetler sırasında iki ülke arasındaki sarsılmaz işbirliğine şahit olduğunu belirtti. Matis, en geç 2026 yazında Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi görevinin sona ereceğini de ifade etti.

