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Yunan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Türkiye Suriye'de Aktif Bir Aktör

Yunan Dışişleri Bakanı Yörgoys Yerapetritis, Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğini vurgulayarak, Yunanistan'ın BM'deki misyonunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 17:56
Yunan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Türkiye Suriye'de Aktif Bir Aktör

Yunan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Türkiye’nin Rolünü Değerlendirdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin Suriye'deki durumu nedeniyle 'aktif bir aktör' olduğunu vurguladı. Yerapetritis, Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'ya verdiği röportajda, Türkiye'nin Suriye ve Orta Doğu'daki diğer ülkelere yakınlığının bu durumu etkilediğini ifade etti.

Yunanistan'ın BM Güvenlik Konseyi'ndeki Rolü

Yerapetritis, Yunanistan'ın 1 Ocak’tan itibaren Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçici üyeliği görevine başlamasıyla birlikte dış politikasına dair değerlendirmelerde bulundu. Komşu ülkelerle istikrarı sağlamak adına bir köprü görevi üstlenmeyi arzuladıklarını belirten Yerapetritis, bu bağlamda temel önceliklerinin uzlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi, uluslararası hukuka saygı, güvenlik ve istikrarda kadının yerinin güçlendirilmesi, silahlı çatışmalarda çocukların korunması, iklim kriziyle mücadele ve denizlerde seyrüsefer güvenliğinin sağlanması olduğunu anlattı.

Suriye'deki Yunan Azınlığı ve Göç

Yerapetritis, Türkiye’nin Suriye'deki gelişmelerdeki rolü ile ilgili olarak, "Türkiye, gerçekten Suriye ve Orta Doğu'daki diğer ülkelere yakınlığı nedeniyle aktif bir aktördür." dedi. Ayrıca, Suriyeli mültecilerin gönüllülük temelinde geri gönderilmesine önem vereceklerini, Suriye'deki Yunan azınlığın korunması ve Suriye'den göç akınlarının durdurulmasına yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Türkiye-Yunanistan İlişkileri ve Kıbrıs Meselesi

Yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki yakınlaşmaya dikkat çeken Yerapetritis, iki ülke halklarının refahı için işbirliğini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Kıbrıs meselesinin uluslararası politikanın gündeminde tutulması gerektiğine inandığını belirten Yerapetritis, "1 Ocak'ta BM Güvenlik Konseyi'ndeki görevimizi üstlendikten sonra amacımız Kıbrıs meselesini BM'nin aktif gündeminde tutmaktır." ifadesini kullandı.

Yerapetritis, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çabalarını da desteklediklerini vurgulayarak, "Parçalanmalarla dolu bir dünyada, birleşmiş bir Avrupa Kıbrıs'ı, vatandaşlarına sunacağı refahın yanı sıra dünya için de güçlü bir sembol olacaktır." dedi.

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