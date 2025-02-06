Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Üyesi Edirne'de Yakalandı

Edirne'de PKK Üyesi Yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi N.H., Edirne'de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Askeri Yasak Bölgedeki Operasyon

Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri operasyonda terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen N.H.'yi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı. Zanlının "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı anlaşıldı.

Şu anda jandarmadaki işlemleri devam eden N.H.'nin, güvenlik güçleri tarafından daha önce de takibe alındığı bildiriliyor.