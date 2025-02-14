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Yunanistan, AB Savunma Harcamalarındaki Bütçe Sınırlamalarını Destekliyor

Yunanistan, AB'nin savunma harcamalarındaki bütçe sınırlamalarının kaldırılmasına yönelik öneriyi destekliyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:47
Yunanistan, AB Savunma Harcamalarındaki Bütçe Sınırlamalarını Destekliyor

Yunanistan'dan AB'ye Destek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, AB üyesi ülkelerin savunma harcamalarındaki bütçe sınırlamalarının kaldırılması yönündeki önerisini desteklediğini açıkladı.

Savunma Harcamalarında Özgürlük

Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan, uzun zamandır savunma harcamalarının mali kısıtlamalardan muaf tutulmasını savunuyor. Başkan Leyen'in muafiyet maddesini etkinleştirmeye yönelik önerisini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Böylesi bir yaklaşımın, AB üyesi ülkelerin savunma kapasitelerini artırmalarına olanak tanıyacağını vurgulayan Miçotakis, "Kolektif güvenliğimiz için önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen'in Açıklamaları

Ursula von der Leyen, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında, Avrupa'nın savunma harcamalarında artışa ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. Geçmişteki krizlerde AB'nin üye ülkelere kamu yatırımlarını artırma yetkisi verdiğini hatırlatan von der Leyen, "Şu anda benzer bir yaklaşımı gerektiren başka bir kriz döneminde olduğumuza inanıyorum. Bu yüzden savunma yatırımları için bütçe kurallarından cayma maddesini etkinleştirmeyi teklif edeceğim." dedi.

Von der Leyen, bu muafiyet maddesiyle üye ülkelerin AB mali kurallarından etkilenmeden savunma harcamalarını önemli ölçüde artırabileceklerini de sözlerine ekledi.

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