Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye yapacağı ziyaretin önemine vurgu yaptı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi ikili ilişkileri değerlendirirken, temel görüşlerinden vazgeçmediklerini ancak olumlu bir atmosferin sürdüğünü belirtti.



Miçotakis, İstanbul'daki Kariye Camii'nin ibadete açılması tartışmalarına da değindi ve ziyaretin ertelenmesi çağrılarına karşı çıktı. 13 Mayıs'taki Türkiye ziyaretinin iletişim kanallarının açık tutulması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin ve Yunanistan'ın temel görüşlerinden vazgeçmediğini, ancak ikili ilişkilerde olumlu bir atmosferin devam ettiğine dikkat çekti.

Ayrıca Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'ya S-300 veya Patriot füze sistemleri göndermeyeceğini ve bu konuda basında yer alan iddiaları yalanladı.