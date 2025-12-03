Yunanistan çiftçi eylemi Türkiye sınırını kilitledi: Tırlara 24 saat yasak

Yunan çiftçi eylemi İpsala'da sınırı kapattı; tırlara yaklaşık 24 saat geçiş yasağı, küçük araçlar ise kademeli ve kontrollü olarak geçiriliyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 08:43
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 08:43
Yunanistan'da çiftçilerin hükümetin tarım politikalarına, artan üretim maliyetlerine ve düşük alım fiyatlarına karşı başlattığı eylem, Türkiye-Yunanistan sınırında önemli aksamalara yol açtı. İpsala hattında oluşan yoğunluk nedeniyle tır ve yolcu trafiğinde büyük sıkıntılar yaşanıyor.

İpsala'da kapatma ve bekleyiş

İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kipi Gümrük Kapısı'na traktörleriyle gelen çok sayıda çiftçi, sınır hattını tamamen kapatarak trafiği durdurdu. Saat 19.00'dan bu yana iki ülke arasında geçiş sağlanamıyor; Türkiye'den Yunanistan'a veya Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmek isteyen araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Tırlara yaklaşık 24 saat geçiş yasağı

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, tır geçişlerine yaklaşık 24 saat izin verilmeyeceğini, tırlar için yönlendirme yapılacağını ve yalnızca acil durumdaki küçük araçların kontrollü olarak geçişine izin verileceğini bildirdi. Tırlar, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yönlendiriliyor.

Küçük araçlarda kademeli ve kontrollü geçiş

Zorunlu olmayan küçük araçların geçişine ise yoğunluğa göre kademeli ve kontrollü şekilde izin veriliyor. Ancak bölgedeki yoğunluk zaman zaman trafiğin tamamen durma noktasına gelmesine neden oluyor.

Alternatif güzergâh ve uyarılar

Yetkililer sürücüleri Pazarkule-Kastanies başta olmak üzere diğer sınır kapılarını kullanmaları konusunda uyarıyor. Yunanistan genelinde devam eden çiftçi protestoları nedeniyle alternatif güzergâhlarda da aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

