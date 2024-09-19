Yunanistan, Fransa'dan Firkateyn Siparişini Arttırmayı Planlıyor

Yunanistan'dan Fransa'ya Firkateyn Sipariş Artışı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Fransa'dan alacağı "Belharra" tipi firkateyn sayısının 3'ten 4'e yükseltilmesi yönünde bir anlaşma hedeflediğini duyurdu.

NEARHOS'un Suya İndirme Töreni

Dendias, Yunanistan'ın Fransa'dan teslim alacağı ilk 3 firkateynden biri olan "NEARHOS" için düzenlenen suya indirme törenine katılmak üzere Fransa'ya gitti. Törende yaptığı açıklamada, "Bir firkateyn daha almak için müzakerelere başlamayı planladığımızı belirtmekten mutluluk duyuyorum. Alacağımız firkateynlerin hepsi aynı tip olacak," ifadelerini kullandı.

İleri Dönem Silahlanma Planları

Dendias, purchased 4 "Belharra" fırkateynlerlerinden 3'ünün "Scalp Naval" tipi seyir füzelerine sahip olacağını ve bu alımın Yunanistan’ın 12 yıllık uzun vadeli silahlanma programına ilave edildiğini belirtti. Ayrıca, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Başbakan Kiryakos Miçotakis'e önümüzdeki 20 yıl sürecek bir silahlanma programı sunacağını vurguladı.

Silahlanma Programındaki Hedefler

Dendias, sunulacak programa dahil olacak hedefleri şu şekilde sıraladı: "MEKO" tipi firkateynlerin, "Russen" tipi hücumbotlar ve denizaltıların modernizasyonu, yeni "Island" tipi 4 devriye botunun edinimi, "Constelation" tipi firkateyn üretim programına katılmak ve Avrupa korvet programına Yunanistan'ın dahil edilmesi."

Yunanistan, daha önce Fransa'dan 3 "Belharra" tipi firkateyn almak üzere sözleşme imzalamıştı.