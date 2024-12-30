Yunanistan ve GKRY'den Türkiye'nin Sığınmacı Desteğine Veto İddiası

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Türkiye ile Suriye arasında bir deniz yetki alanı anlaşması imzalanması halinde Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki sığınmacılar için taahhüt ettiği 1 milyar avro desteği veto edeceği iddia edildi.

Yunanistan'da yayımlanan Parapolitika gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Yunanistan ve GKRY'nin Türkiye'nin Suriye ile böyle bir anlaşma imzalaması durumunda AB'nin Türkiye'deki sığınmacılar için hazırladığı mali desteğin geçerli olmayacağı konusunda ortak görüş birliğine vardıkları ifade edildi.

Habere göre, Ankara ile Şam arasında bir deniz yetki anlaşması imzalanması durumunda, uluslararası toplumun Şam'a karşı olumsuz bir tutum sergileyeceği ve Heyet Tahrir Şam (HTŞ) terör örgütünün listesinden çıkarılmaması için harekete geçileceği savunuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye ziyaretlerinin Ankara'nın bölgede etkisini artırma kararlılığını gösterdiği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilerleyen günlerde Şam'a bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin Katar'dan başlayarak Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye'yi geçerek Gaziantep'e ulaşacak ve buradan Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya yönlendirilecek 1500 kilometrelik doğal gaz boru hattı projesini hayata geçirmeyi hedeflediği ifade edildi.