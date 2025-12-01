Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Talas’ta Açılıyor

Talas’ta Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu, 3 Aralık 2025’te açılıyor; I. ve II. Kademe hizmet verecek, hayırsever katkısıyla özel ihtiyaçlı bireylere umut olacak.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:13
Talas’ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne saatler kala, sadece bir okulun kapıları değil; uzun süredir beklenen bir umut penceresi de aralanıyor. Talas Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik hazırlanan bu projeyi, toplumla buluşturmaya hazırlanıyor.

Okulun özellikleri ve toplum için önemi

Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. ve II. Kademe), modern yapısı ve sıcak atmosferiyle her çocuk için bir "umut bahçesi", her aile için bir "nefes" olacak şekilde tasarlandı. Okul, Talas’ın sosyal belediyecilik anlayışını ve dayanışma ruhunu yansıtan önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Bu eser, yalnızca fiziksel bir yapı olmanın ötesinde; sevginin, sabrın ve birlikte daha güçlü olmanın simgesi olarak değerlendiriliyor. Hazırlıkların tamamlandığı okulun açılışı, bölge halkında ve ailelerde büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Başkan Yalçın’ın sözleri

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, açılış heyecanını paylaşırken duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Özel ihtiyaçlı evlatlarımızın her biri bizim başımızın tacıdır. Onların yüzünde açan bir tebessüm, ailelerinin kalbine dolan bir huzur bizim için tarif edilemez bir mutluluktur. Bu okul sevginin, fedakârlığın ve umut dolu yarınların kapısıdır. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı ve yüreğe dokunan günde yanımızda görmekten büyük onur duyarız."

Hayırsevere teşekkür ve açılış bilgileri

Okulun ilçeye kazandırılmasında emeği geçen hayırsever iş insanı Yunus Büyükkuşoğlu'na Başkan Yalçın özel teşekkürlerini iletti: "Böylesine anlamlı bir eseri Talas’a kazandıran kıymetli hayırseverimiz Yunus Büyükkuşoğlu’na gönülden teşekkür ediyorum. Bu okul, sadece özel ihtiyaçlı yavrularımıza değil, tüm şehrimize umut ve iyilik dağıtacak kalıcı bir miras olacaktır. Kendilerinin bu hassasiyeti, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir".

Açılış töreni 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te, Şehit Komandolar Caddesi’nde, 447 numaralı bina yanında bulunan Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde gerçekleştirilecek. Şehir protokolünün katılımıyla düzenlenecek törende, özel ihtiyaçlı bireyler ve aileleri için güçlü bir birliktelik ve dayanışma atmosferi oluşturulması bekleniyor.

