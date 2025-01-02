Yunus Emre Enstitüsü'nden Mali İnceleme ve Suç Duyurusu Açıklaması

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), mali konulara yönelik başlatılan teftiş ve suç duyurusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, mali işlemlerle ilgili oluşan şüphelerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla inceleme sürecine geçildiğini belirtti.

Gerekçeli Süreç ve Gelişmeler

Açıklamada, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından Haziran 2024'te, eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş dahil olmak üzere ilgili personelin görevden alındığı hatırlatıldı. Ardından, Temmuz 2024 itibarıyla teftiş sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Teftiş aşamaları hakkında, sürecin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla başkan yardımcılarının kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrıldıkları da ifade edildi.

Suç Duyurusu Süreci

Yürütülen teftiş sonucunda elde edilen bulgular ışığında, 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. YEE, konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğini ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.