Yunusemre'de Açık Hava Sineması: Selvi Boylum Al Yazmalım 100. Yıl Meydanı'nda

Yunusemre'de Açık Hava Sineması Coşkusu

100. Yıl Meydanı'nda sinema gecesi

Yunusemre Belediyesi, 100. Yıl Meydanında düzenlediği açık hava sineması ile vatandaşlara sinema keyfi yaşattı. Etkinlikte Yeşilçam klasiği ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ gösterildi.

Gösterim öncesinde katılımcılara canlı müzik dinletisi sunuldu, izleyicilere çay, kahve ve patlamış mısır ikram edildi. Etkinlik, aileler ve her yaştan sinemasever tarafından ilgiyle izlendi.

Gezen Sinema programı kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Gezen Sinema Tırı aracılığıyla kurulan dev perdede film gösterimi gerçekleştirildi. Belediye duyurusuyla yapılan “Sandalyeni Al Gel” çağrısına yoğun katılım oldu.

Gece için üç film alternatifi sunuldu; izleyicilerin oylaması sonucu hafızalara kazınmış film ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ seçildi. Gösterim öncesinde ve sırasında gerçekleşen müzik dinletisi, geceye ayrı bir atmosfer kattı.

Film gösterimi sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi işbirliğiyle sinemaseverlere patlamış mısır ve sıcak içecekler ikram edildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte sinema keyfine ortak oldu. Etkinlik, geç saatlere kadar sürdü ve bölge halkından olumlu geri dönüşler aldı.

