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Yurt dışı çıkış harcı 3 bin TL'ye mi çıkacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi reform paketinin, önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması bekleniyor.Yeni düzenleme kapsamında değerlendirilen konulardan biri de yurt dışı çıkış harcı. Harcın 1500 TL'ye yükseltilmesi önerisi gündemdeyken, GİB'in önerisi ise 3 bin TL'ye çıkarılması yönünde oldu. Ancak bu önerinin sunumunun geçmişe dayandığı ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 20.06.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 13:32
Yurt dışı çıkış harcı 3 bin TL'ye mi çıkacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TBMM'ye sunmayı planladığı vergi paketinde, mevcut 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 1.500 TL'ye çıkarılması önerisi gündeme geldi. Yeni vergi düzenlemesi kapsamında tartışmalı yurt dışı çıkış harcı için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli '2024 yılı kanun çalışmaları sunumu' metni paylaşıldı. Bu sunumda yurt dışı çıkış harcının 3 bin TL olacağı iddiası öne çıktı.yurt dışı harcı

Sunumda, mevcut 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 3 bin TL'ye yükseltilmesi önerildi. "Önerilen düzenleme" başlığı altında "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından yurt dışına çıkış başına alınacak harcın 3 bin TL olarak belirlenmesi, harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması ve Cumhurbaşkanına verilen yetkinin buna göre düzenlenmesi önerilmektedir" ifadeleri bulunuyor.

Ancak sunumun eski bir tarihe dayandığı ortaya çıktı. Son taslakta ise yurt dışı çıkış harcının 1.500 TL’ye çıkarılması ve harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması planlanıyor.

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