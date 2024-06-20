Yurt dışı çıkış harcı 3 bin TL'ye mi çıkacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TBMM'ye sunmayı planladığı vergi paketinde, mevcut 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 1.500 TL'ye çıkarılması önerisi gündeme geldi. Yeni vergi düzenlemesi kapsamında tartışmalı yurt dışı çıkış harcı için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli '2024 yılı kanun çalışmaları sunumu' metni paylaşıldı. Bu sunumda yurt dışı çıkış harcının 3 bin TL olacağı iddiası öne çıktı.

Sunumda, mevcut 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 3 bin TL'ye yükseltilmesi önerildi. "Önerilen düzenleme" başlığı altında "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından yurt dışına çıkış başına alınacak harcın 3 bin TL olarak belirlenmesi, harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması ve Cumhurbaşkanına verilen yetkinin buna göre düzenlenmesi önerilmektedir" ifadeleri bulunuyor.

Ancak sunumun eski bir tarihe dayandığı ortaya çıktı. Son taslakta ise yurt dışı çıkış harcının 1.500 TL’ye çıkarılması ve harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması planlanıyor.

