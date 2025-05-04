Yurt Genelinde Bahar Yağışları Bekleniyor: Sıcaklıklar Normale Göre Yüksek

Yeni haftada yurt genelinde bahar yağışlarının görülmesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine haftanın hava durumu tahminlerini açıkladı.

Tekin, yaptığı değerlendirmede, yeni haftada bahar yağışlarının etkisini göstermeye başlayacağını, özellikle öğle saatleri ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Yarın itibarıyla Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışların etkili olmasının öngörüldüğünü dile getiren Tekin, Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Burdur çevrelerinin de yarın yağışlı olacağını belirtti. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Salı günü, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çarşamba günü yağış alanının genişlemesiyle birlikte Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışlar oluşması bekleniyor.

Tekin, yağışların haftanın ortasına kadar devam edeceğini ifade ederken, yarın kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyarmayı da ihmal etmedi. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar konusunda da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yeni hafta itibarıyla sıcaklıkların artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

Büyükşehirlerde Hava Durumu

Ankara'da yarın ve Salı günü yağış beklentisi olmadığını belirten Tekin, Çarşamba günü ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklediklerini bildirdi. Sıcaklıkların yarın 21, Salı 24, Çarşamba 26 dereceye çıkması bekleniyor.

İstanbul için ise 3 gün boyunca yağış beklenmiyor ve parçalı az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 24 ila 26 derece aralığında seyredeceği bildiriliyor.

İzmir'de ise parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağı, sıcaklıkların ise 28 ila 30 derece arasında seyredeceği ifade edildi.

Yeni haftada yurt genelinde bahar yağışlarının görülmesi, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni haftada yurt genelinde bahar yağışlarının görülmesi, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.